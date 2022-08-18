章子怡自爆做導演壓力大情緒崩潰痛哭20分鐘　竟怪吳京幫唔到手？

章子怡日前出席北京電影節舉辦的「電影強國論壇」，分享電影創作心得，她 在電影《我和我的父輩》中首次當導演，自言壓力大到曾連續痛哭20分鐘，甚至睡不著覺。

章子怡首次擔任導演。（視覺中國）

章子怡憶述當初決定擔任《我和我的父輩》其中一個故事的導演時，壓力大到不得了：「最開始我們四個人，我、徐崢、吳京、沈騰，到了電影局，一起在那兒開大會，這個時候徐崢先發的言，他說我的團隊已經給了我一個故事了，這個故事我自己已經覺得可以動了。吳京那時候正在拍《長津湖》，又是做核酸什麼的，他那時候壓力也非常大，說他的困難是什麼。」

章子怡執導的《詩》，講述中國第一顆人造衛星「東方紅一號」背後的航天家庭故事。（劇照）

「然後就輪到我了，我當時就心裡特別的複雜，我說為什麼我坐在這兒，我要幹什麼，人家徐崢導演說這個團隊已經有故事了，我說你們都有團隊了，我的團隊在哪兒呢？我也不知道去哪兒找這麼一個故事，我特別的沮喪、緊張、不安，反正這種負面的全都在我身上。緊接著會議聊的差不多了，我就出去了一下，等我回來的時候，我就坐在那兒開始哭。」

章子怡認為其他導演都有難處，不應該依賴他們。（視覺中國）

章子怡指吳京拍心口說要幫忙，她卻覺得對方幫唔到手：「我覺得他們誰也指望不上，每個人都有自己辛苦的地方和他們要思考和創作的困境。這個過程非常非常的艱難，我從那時候開始就睡不著覺了，壓力特別的大，因為給我的那個時間段就是祖國建設時期，我是79年生人，我是自己沒有經歷過的，所以就開始從我父輩那一代人去找故事，做很多采風，一步一步，推翻了很多很多故事，到最後我們找到了突破口。」