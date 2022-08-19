虛無｜猩猩明星襲擊人類真有其事　女子慘遭毀容失去雙手

曾執導《訪．嚇》（Get Out）及《我們．異》（Us）的Jordan Peele，全新驚嚇新作《虛無》（Nope）近日在香港上映，電影講述美國加州內陸的偏僻小鎮出現疑似駭人外星生物，兩名黑人馴馬師決心與之對抗，並誓要拍下照片，證明外星人的確存在。

《虛無》中猩猩襲擊一幕相當恐怖。（劇照）

劇中其中一個關鍵點，為一宗於1998年發生的猩猩襲擊人類事件，一隻名為「Gordy」的猩猩明星，在拍攝肥皂劇時突然發難，殘暴地攻擊同場演員，場面相當恐怖。而現實中的確有發生過猩猩明星襲擊人類的事件，恐怖程度跟電影不相伯仲。

戲中出現一位毀容女性角色，疑似影射受害人Charla Nash。（劇照）

2009年2月19日下午，一向性格溫馴的猩猩演員Travis突然變得暴躁起來，連主人Sandra Herold都控制不了，決定找來跟Travis十分親近的好友Charla Nash前來幫忙，當她抵達時，Travis就衝上前施襲，接近200磅的牠出手相當重，當場咬斷了Charla Nash的手，接下來重創她的面部，導致其五官盡毀及面部骨折。

受害人Charla Nash跟猩猩Travis本來感情十分要好。（影片截圖）

整個襲擊過程長達12分鐘，雖然主人曾以菜刀狂斬Travis解救好友但不果，到警方到場時Charla Nash已奄奄一息，而滿嘴滿手都是血的Travis，仲轉移目標去攻擊警車，最後被警員開槍擊斃。Charla Nash不單嚴重毀容、失去一對手掌，更遭受腦部損傷，她在事發後大半年，上名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）的節目，勇敢地展示面目全非的樣子，後來經歷過多次大大小小的手術，成功重組臉部，但永遠不能回復以前的樣子。

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