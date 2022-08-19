明日戰記｜古天樂現身展覽谷新片　揚言：正構思一部太空大戰

本年度最矚目港產科幻電影《明日戰記》將於8月25日上映，並於今日（19日）起開設優先場。今日，電影總監製兼主演古天樂出席香港電腦通訊節活動，為電影進行公開宣傳並與影迷見面。

《明日戰記》總監製兼主演古天樂與導演吳炫輝一同出席香港電腦通訊節活動，宣傳新戲。（陳順禎 攝）

《明日戰記》經歷多年籌備、攝製及後期製作，電影終於在香港上映，古天樂於活動上感槪表示：「製作《明日戰記》的最大得着在於堅持、不要放棄，製作歷時極長，中間面對許多問題，但最終都能夠完成，令香港電影往後有多一個題材選擇。」

多次表達熱愛科幻片的古天樂，表示未來將會有更多拍攝計劃：「科幻片的子類型非常多，今次我們拍攝了機甲片。我也正在構思一部太空大戰電影，希望未來可以開拍。」

Caption 2：古天樂出名熱愛科幻片，希望香港電影有新題材能夠選擇。（陳順禎 攝）

與古天樂一同出席活動的導演吳炫輝，在活動上㐎金分享電影拍攝的困難：「公路一段戲，拍攝上非常辛苦，我們團隊有技術上的追求，而演員亦需要身穿三十磅的裝備進行拍攝。我們曾經考慮實景拍攝，但速度感上無法達到效果。」

Caption 3：古天樂與平時一同在網上打機的年輕朋友見面，並即場試玩《明日戰記》的手機遊戲。（陳順禎 攝）

《明日戰記》除了傳統宣傳攻勢外，古天樂亦嘗試運用許多嶄新方法進行推廣，包括推出手機遊戲《明日戰記：勇者集結》、NFT、1比1頭盔以及1比6的模型。活動上，古天樂更與平日網上一同打機的年輕隊員們親身見面，試玩手機遊戲，熱愛打機的古天樂見隊員們應付自如，笑言：「咁易玩咩？我玩嚟玩去都死！」

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