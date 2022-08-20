阿媽有咗第二個｜取景茶記與姜濤超時空撐枱腳　姜糖：目標係十刷

彭秀慧最新執導作品《阿媽有咗第二個》，由毛舜筠攜同姜濤、柳應廷（Jer）兩位「鏡仔」主演。電影於上週上映後，成為2022年港產片上映首日票房冠軍，吸引大批姜濤粉絲「姜糖」及鏡粉入場支持。

《阿媽有咗第二個》上映後成為2022年港產片開畫票房冠軍。（《阿媽有咗第二個》電影海報）

電影取景地之一，姜濤飾演的主角方晴所工作的永發茶餐廳，位於油麻地廣東道。自電影上映以來，吸引大批姜糖幫襯兼打卡，而茶餐廳亦推出「姜濤餐」，集合戲裡方晴推介的蛋撻、以及餐廳馳名的西多士、炸燒賣與凍檸茶，讓一眾姜糖於方晴工作過的環境裡超時空「撐枱腳」。

+ 1

今日（19日）下午，永發茶餐廳門外已聚集不少前來朝聖的姜糖，放眼所見，姜糖不分男女老幼，有情侶特意到場，並準備方晴的夥記造型制服讓男方穿上；亦有姜糖媽媽特意帶年幼女兒到場打卡，一同分享「姜濤餐」。

茶餐廳推出「姜濤餐」作為招徠。（葉志明 攝）

兩位專誠到茶餐廳朝聖的姜糖李小姐及盧小姐，特意輪候姜濤與毛舜筠曾經對坐的一號「卡位」，兩位接受訪問時，李小姐表示：「我們看過《阿媽有咗第二個》後，特意抽時間前來打卡。我很喜歡方晴與美鳳姐（毛舜筠 飾）在茶餐廳對談的一場，所以想來取景地，坐他們坐過的卡位。」已經成為姜糖二年的盧小姐則表示：「我喜歡方晴在外面街道踩單車送外賣的一場，舊式的招牌非常懷舊。」

姜糖李小姐及盧小姐特意輪候一號卡位，並帶同不少姜濤相片與應援物。（葉志明 攝）

《阿媽有咗第二個》在正式上映前，姜濤香港後援會已舉辦包場活動，李小姐表示自己亦有出席，而電影映至今已購票入場「四刷」：「我的目標是入場『十刷』《阿媽有咗第二個》，以示支持。」

李小姐表示，自己的目標是入場「十刷」《阿媽有咗第二個》以示支持。（葉志明 攝）

《阿媽有咗第二個》導演彭秀慧早前曾於訪問透露，自己選取茶餐廳為取景地，出於希望自己每一部電影均加入香港本土元素與特色。對於取景地成為影迷的打卡聖地，彭導期望在電影的熱潮過後，茶餐廳將能夠回復屬於自己的本土地道特色，「拍攝時沒有刻意改變它，希望它亦不用刻意改變自己。」彭秀慧說。