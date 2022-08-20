變形女俠︱首集彩蛋爆美國隊長唔係處男？　1943年更留下超能種子

Marvel最新劇集《變形女俠：律政英雌》（She-Hulk：Attorney At Law）日前播出系列第一集，開宗明義以變形女俠（She-Hulk）作為變形俠醫（Hulk）接班人，延續MCU（漫威電影宇宙）第四階段的橋樑作用。

《變形女俠：律政英雌》劇集海報。（Disney+提供）

電影除了解釋為何變形俠醫Bruce Banner的表妹Jennifer Walters會無緣無故由一位律師變成變形女俠外，亦大肆加入對首三階段電影作品及超級英雄的話題，而且兩表兄妹對成人話題亦毫不忌諱，竟然於結尾彩蛋談及美國隊長的私房秘密！

以下內容含有《變形女俠：律政英雌》劇透，未睇劇集的讀者慎入！

《變形女俠：律政英雌》第一集竟然已大爆美國隊長的私房秘密！（《變形女俠：律政英雌》劇集劇照）

第一集透露因為變形基因，令變形後的Bruce與Jennifer有千杯不醉的「超能力」，於是花了不少時間「摸酒杯底傾心事」。他們於彩蛋中談到，美國隊長在二戰結尾因為要令魔方冷卻而撞入冰洋、錯過了與卡特探員約會的往事，七十年後被發現、解凍後，又忙於拯救地球，所以未曾有過性生活，依然是一位處男。

而Jennifer則為美國隊長感到可惜，因為美國隊長有着超健碩的身材，令所有女性羨慕。於是Bruce便踢爆，美國隊長於1943年的USO（聯合勞軍組織）的表演巡禮時，與一位女性有過性關係，所以一早不是處男之身，聽到後令Jennifer異常興奮。

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電影《美國隊長：復仇者先鋒》（Captain America：The First Avenger）裡，Steve Rogers在成功注血清成為美國隊長後，被派上戰場前，經歷一段勞軍的日子。在舞團中，有不少美女舞蹈員，亦邂逅過不止一位女性，有過霧水情緣、留下「超能種子」！相信Bruce的大踢爆暗指當中其中一位，然而亦可惜地證明了美國隊長對卡特探員的一見鍾情並不夠單純專一。