《失衡凶間》香港國際電影節首映　大玩驚慄鬼神疫情下的自救作

由陳果、馮志強、許業生聯合執導的《失衡凶間》，昨晚（19/8）於第四十六屆香港國際電影節隆重首映。兩位監製莊澄及鄧漢強、導演陳果及馮志強聯同主角顏卓靈、吳海昕、關楚耀、陳湛文、車保羅、張松枝等人出席。

一眾演員到首映謝票。(大會相片)

《失衡凶間》結合三個詭異短篇故事：〈死場〉、〈唐樓〉及〈暗角〉，三位導演分別把港產鬼片的精神注入，大玩瘋癲諷喻、疑幻疑真、恐怖喜劇等元素，展示人性墮落的世道。監製莊澄指出：「Mathew（鄧漢強）一直希望再拍一部集合幾個短篇故事的電影，而我之前亦監製過由幾個單元組合而成的影片。這次其中一位導演許業生提供了多個很好的故事，我跟 Mathew 都認為可以發展下去，在疫症期間，很多合拍片在內地的立項、審批過程都比以往慢，反而一些本土製作不受影響，現在是製作這類電影的最適合時機。」

去年疫情爆發，大家都留在香港，見面機會多了，監製鄧漢強指剛好許業生給他看了幾個不錯的故事，但拍長片又不適合，傾談下去，最後演變成《失衡凶間》。「原本我打算邀請幾位新導演和新編劇參與，後來為了加強電影的叫座力，於是找來陳果和馮志強，希望由資深導演帶領新導演，令電影出來更有把握，觀眾亦會看到新舊導演的不同風格。」