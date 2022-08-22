《明日戰記》機甲過重致頸椎受損　古天樂︰要去美國做手術鑲金屬

由天下一電影製作，古天樂擔任總監製及主演，吳炫輝執導加上劉青雲、劉嘉玲、姜皓文、謝君豪主演的香港首部科幻大製作《明日戰記》，將於今個星期四（25/8）正式上畫。電影亦於上周末，19/8起一連三日舉行優先場。身為總監製的古天樂，瞓身宣傳，在幾場優先場驚喜現身謝票，其中一場被觀眾問到穿上機甲拍攝會否感吃力，他便首次披露自己在拍攝後，因機甲大重，導致頸椎勞損事後要到美國做手術，鑲入金屬支撐。

古天樂連同演員吳肇軒（中）及導演吳炫輝出席謝票。（官方相片）

機甲重33磅花半小時穿上

拍攝《明日戰記》對兩位主角古天樂及劉青雲而言，最辛苦是要穿上一套重33磅的機甲拍攝，除了每次都要花半小時以上穿著，很多動作戲都倍感重量，加上拍攝時正值炎夏，特別吃力。劉青雲曾笑指：「必須要非常有動力才能穿上這套動力裝甲，身體會經常感到很重，很多時拍攝完都要做很多伸展運動。」而為免影響拍攝進度，二人穿上後都盡量小去洗手間。

由前期籌備開始共花了7年時間，製作費達4.5億港元，《明日戰記》寫下香港影史新一頁。（劇照）

觀眾見到古生出現，一一興奮合照。（官方相片）

古天樂︰我真係鋼鐵做！

不過今次謝票，古天樂便首次自爆原來拍完《明日戰記》後，頸椎有持績痛楚的問題，後來才知負重太久而受損，隨後還要到美國接受手術。「今次拍攝因為有盔甲護體，所以沒有拍到周身傷，但同時由於套機甲太重關係，令到頸椎出現問題，拍攝完成後要到美國接受手術，在頸的其中兩節鑲鈦金屬。」成件事聽落相當可怕，但古天樂便笑指︰「我真係鋼鐵做！」令現場觀眾不禁大笑。

謝票期間，遇上君如亦為《闔家辣》謝票。（大會相片）

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古天樂多次向現場觀眾致謝，並希望《明日戰記》沒有令大家失望，可以介紹更多朋友入場支持。最後更以戲中對白互勉︰「個天可以灰，個地可以灰，但我哋唔可以，一定要行落去，結局係點，係我哋自己決定！」場面相當熱血。