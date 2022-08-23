海賊王RED｜預告時間線設定路飛打敗凱多之後　關鍵竟然係索洛？

人氣漫畫《ONE PIECE（海賊王）》自連載起紅足二十五年，人氣高企，在漫畫雜誌《週刊少年Jump》中長期佔據人氣榜的第一名。《ONE PIECE》多年來製作了動畫以及劇場版。而在香港的海賊迷們將期待最新一集劇場版《ONE PIECE FILM RED》即將在香港本月25日上映。



最新一集劇場版，8月25日上映啦，非常期待。（YouTube）

在台灣早就已經上映，台灣討論區可以看到不少人的討論，大部份評價也是一致讚好，作為香港的海賊迷急不及待在上映時購票進場觀看。以下內容將提及今集發展的時間線，並沒有劇透，讀者放心閱讀。

撒古斯會登場！（YouTube）

故事設定打販凱多之後

在最新一集劇場版講到主要人物路飛海賊團之外，也會講到路飛和青梅竹馬的美音見面，美音這時候是一名世界知名歌姬，預告中講到她的身世是四皇之一紅髮撒古斯的女兒，撒古斯也會在劇場版登場，相信父女相遇必定令人期待。

另外時間線也是大家關心之一，據知是設定在和之國之後，即是路飛已經成為了新四皇，打敗了凱多，也就是說路飛應該能用最新的五檔尼卡型態，但是預告中並沒有這一幕，應該是為了給觀眾一個驚喜。

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至於如何發現時間線是設定在和之國之後？因為有網友在預告中發現卓洛拿刀戰畫面是閻魔，這把名刀是他在和之國得到，這一幕的預告也只有0.1秒，若不細心留意也發現不到。還有一點是原七武海魚人甚平也劇場版出現，甚平他在和之國才與路飛會合，那時間上沒有猜錯便是和之國之後了。