傳《蜘蛛俠》湯賀蘭參一腳想演占士邦　被質疑太後生、名氣唔夠？

自丹尼爾格力（Daniel Craig）於《007：生死有時》（No Time to Die）後宣布不再續演007系列的主角占士邦（James Bond），引起電影系列延續下的主角爭奪戰。對於第二十六部007電影的占士邦繼任人，坊間一直有不同的猜測，名單上有亨利高定（Henry Golding）、艾迪斯艾巴（Idris Elba）、亨利卡菲爾（Henry Cavill）與湯哈迪（Tom Hardy）等，當中主要以英國演員為主，亦有非洲與亞洲裔演員，他們同時具有一定知名度、演出經驗以及年紀，與大半世紀以來塑造的占士邦形象各有一定程度上的吻合之處。

日前據外媒報道，飾演Marvel版《蜘蛛俠》（Spider-Man）的英國演員湯賀蘭（Tom Holland）亦有加入占士邦的選角戰團。雖然湯賀蘭以及占士邦的製作公司並沒有對消息進行回應，但已引起外國影迷與網民大肆討論，主流意見傾向並不看好湯賀蘭擔任占士邦，認為年僅26歲的湯賀蘭與占士邦年齡距離太遠，同時湯賀蘭雖然有大量年輕影迷，然而名氣上仍然比潛力名單上不少演員低，故難以勝任。

憑飾演蜘蛛俠廣為影迷熟悉的湯賀蘭，今年年僅26歲。（imdb）

過去由辛康納利（Sean Connery）、羅渣摩亞（Roger Moore）至丹尼爾格力等六位演員所飾演的占士邦，年齡平均為38歲，與湯賀蘭相差超過十年。而由於占士邦一角，背景為一位退役海軍指揮官，期後被英國情報機關MI6招攬為特工，並一路晉升到最精銳的「00」組。是故角色設定上需要具有一定年紀，與《皇家特工》（The Kingsman）系列設定不同，難怪不少007忠粉影迷並不贊成。