明日戰記︱古天樂頸患靠死頂　劉嘉玲：堅持夢想、會一直在你身邊

由天下一製作的港產科幻鉅製《明日戰記》，於今日（22日）舉行慈善首映禮，由電影總監製兼主演古天樂先生攜同主演劉青雲、劉嘉玲、姜皓文出席，邀請吳君如、周秀娜、陳靜等一眾圈中好友，並演唱電影主題曲的Collar成員Winki與Ansonbean一同出席。電影將於8月25日正式於香港上映，古天樂亦頻頻出席公開活動，為電影的正式上映宣傳造勢。

古天樂攜同《明日戰記》的主演劉嘉玲、劉青雲、姜皓文一同出席慈善首映禮。（陳順禎 攝）

早前《獨行月球》於馬來西亞上映，雖然同為科幻電影，然而馬來西亞的觀眾反而紛紛表示希望《明日戰記》上映。對馬來西亞觀眾的訴求，古天樂表示自己亦有留意：「他們很希望我過到馬來西亞進行宣傳，所以也正在安排當中。雖然本身未有考慮在馬來西亞上映，但現時正在處理當中。」

古天樂接受訪問時指，自己有留意馬來西亞觀眾的期望，並指正在安排《明日戰記》於當地上映。（陳順禎 攝）

而拍攝《明日戰記》的過程中，古天樂的頸部的患處一直纏繞，他表示面對身體的狀況，亦是拍攝的難處之一：「我的頸部一直也不甚理想，因為戲服盔甲有一定重量、而且拍攝過程又需要吊鋼索，所以情況越來越差，令我的右手與右腳完全沒有知覺，令我後來需要進行手術，將第四五節頸骨用鈦金屬支撐。拍攝過程中亦死頂，需要靠止痛藥支持下去。」

古天樂在拍攝明日戰記期間，頸部患處一直惡化，以致期後需要進行手術。（陳順禎 攝）

劉嘉玲參演《明日戰記》，同時與古天樂、劉青雲及姜皓文三位電影圈出名皮膚黝黑的演員合作，她表示自己到今天才突然醒覺：「我在拍攝期間一直沒有留意原來《明日戰記》是與電影圈「最黑」的三位演員合作。」古天樂借機會笑指：「所以顯得她特別白！」一向形象時尚、以品味著稱的嘉玲姐亦指：「我喜歡膚色不太白的男人，朱古力色、陽光色比較自然、好看。」

劉嘉玲站於古天樂、劉青雲二人之間，皮膚顯得猶其白晳。（陳順禎 攝）

而在宣傳活動期間，嘉玲姐在台上對古天樂讚不絕口，指他為《明日戰記》盡心盡力地付出，亦情深地鼓勵古仔：「一路堅持自己的夢想，我會一直在你身邊。」提到《明日戰記》拍攝前傳與續集的可能性，嘉玲姐馬上表示：「我現在率先報名，今次要安排一些打鬥的戲份給我。」古天樂亦指：「續集會比較好看！如果是前傳的話會以打機械人、收服機械人為主。」