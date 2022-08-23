《明日戰記》內地票房逆轉破5億　古天樂親撰感謝信︰逆風迎戰

由天下一電影製作，古天樂擔任總監製及主演，吳炫輝執導加上劉青雲、劉嘉玲、姜皓文主演的香港首部科幻大製作《明日戰記》，將於今個星期四（25/8）正式上畫。電影早於月初在內地上畫，當時票房表現一般，更因為遇上強勁對手《獨行月球》，排片量大減而直接影響票房。不過在古天樂不斷宣傳及電影開始滲出口碑，內地票房奇蹟地逆轉向，昨日更終達到5億人民幣，更獲院商支持放映到10月。

電影昨晚（22/8）首映，主演的劉嘉玲都有出席支持。（陳順禎 攝）

古天樂在香港亦全力宣傳，連同演員吳肇軒（中）及導演吳炫輝出席謝票。（官方相片）

《明日戰記》於8月5日內地率先上畫，開畫首日票房達1億人民幣，雖然不俗，但未算亮麗，亦比坊間預期略遜。當時《明日戰記》正面對7月尾上映的《獨行月球》衝擊，對方上映8日票房已達16億3,600萬人民幣，而全國排片達17萬場，比《明日戰記》多出7萬場。故上映一星期多，票房走勢都較緩慢，慢慢才累收3億人民幣票房。

電影由拍攝到上映歷時５年，令人期待。(《明日戰記》劇照）

捱過首星期，踏入二星期（8月13日），又到另一內地電影，由馬思純、王俊凱主演的《斷橋》上畫，開畫票房同樣一上便破億，超過《明日戰記》的單日票房，令古生遭受夾擊。不過踏入第三星期，票房反而有驚喜表現。電影上畫，向來首兩星期為收入關鍵，隨後便慢慢回落。不過《明日戰記》第三星期，票房竟有逆轉勝的趨勢。

三星期收5億。

根據專業貓眼數據顯示，在剛過去的周末，19/8（五）收1,360萬人民幣、20/8（六）收2,466萬人民幣、21/8（日）收3,277萬人民幣，到昨日22/8（一），都被口碑帶動日收1,791萬人民幣，比前星期的閒日數字有所上升，情況比較罕見，難怪獲內地片商支持上映到10月4日，意味著會陪大家過中秋及國慶假期。而古天樂亦立即親撰感謝詞上載電影官方微博，答謝觀眾及院方支持。「感謝有你，逆風迎戰，永不止步，感謝千萬觀眾厚愛，承蒙院綫同仁支持，《明日戰記》將繼續奮力振翅高飛，興大家一起昂首共進。」