變形女俠︱成人元素尺度大開　疑似為《死侍3》回歸Marvel試水溫

Marvel最新劇集《變形女俠：律政英雌》（She-Hulk：Attorney At Law）日前於Disney+串流平台上播出系列第一集，介紹「最強復仇者」變形俠醫（Hulk）的接班人變形女俠（She-Hulk）出場。劇集有別第四階段的其他作品，大玩幽默嘴炮與成人元素，風格之破格，不禁令觀眾聯想到回歸MCU（漫威電影宇宙）呼聲極高的超級英雄死侍（Deadpool）。



《變形女俠：律政英雌》的風格有別於其他MCU的作品，令不少觀眾覺得驚奇。（《變形女俠：律政英雌》劇集劇照）

《變形女俠：律政英雌》劇中，出現打破「第四面牆」的敘事方法，主角Jennifer Walters在開首便直接面對鏡頭與觀眾對話，為MCU的首次。打破「第四面牆」的形式並不鮮見於電影或電視作品，然而在超級英雄電影中，死侍卻是箇中高手，由《死待：不死現身》（Deadpool）開始，賴恩雷諾士所飾演的Wade Wilson便不斷透過角色與觀眾說話，製造不少笑位及達到劇情增補作用。變形女俠採用同樣的方法，亦具有明確的意圖，希望令Marvel影迷將兩端製作彼此連結。

在劇集開端，Jennifer便已打破「第四面牆」直接對觀眾說話。（《變形女俠：律政英雌》劇集劇照）

由變形俠醫與變形女俠兩表兄妹為主軸的第一集，毫不忌違含有成人元素的笑話，他們在提及其他復仇者的往事時，大膽討論美國隊長的身材，重提美國隊長的「美式翹臀」，Jennifer更凌空「揸蘿」，垂涎他的美色。而在酒後，兩表兄妹更談到美國隊長的私密房事，Bruce Banner更大爆美國隊長竟然不是處男，令Jennifer驚訝萬分。

Jennifer凌空「揸蘿」的動作。（《變形女俠：律政英雌》劇集劇照）

另外，變形女俠亦有不少粗口元素，踩在電視尺度的紅線邊緣。當變形俠醫在訓練變形女俠失去耐性時，便將她一拳打下懸崖，Jennifer在墮崖的一瞬向表哥伸出中指。該片段在預告片裡曾經曝光，並在中指打上馬賽克，然而在正式播映的版本中，則播放原版，遙距呼應了《死侍》標誌性「鋸腕舉中指」一幕。

在MCU過去的作品中，不時出現英語粗口的「F-word」，然而慣例上都以消音處理，最標誌性的一次莫過於《鐵甲奇俠2》的聽證會一場，參議員面對態度囂張的Tony Stark時連續說了兩次，而導演亦巧妙地利用電視轉播對說話進行消音處理。而死侍兩部電影中，經常會用到「F-word」，似乎變形女俠在彩蛋結尾高呼的「F」音，在為Marvel的觀眾打定心理準備。