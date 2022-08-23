安德魯加菲捍衞方法演技　曾為《沉默》角色禁欲禁食半年搣甩40磅

憑Netflix電影《夢想期限tick, tick…BOOM!》（Tick, Tick…BOOM!）入圍應屆奧斯卡金像獎最佳男主角的安德魯加菲（Andrew Garfield），曾經參演多部大師級電影作品，包括馬田史高西斯（Martin Scorsese）執導的《沉默》（Silence）、米路吉遜（Mel Gibson）執導的《鋼鋸嶺》（Hacksaw Ridge）及大衞芬查（David Fincher）執導的《社交網絡》（The Social Network），演技被受肯定，成為荷里活年輕一代的新晉實力派演員。

日前，安德魯加菲接受外國網台節目訪問時，對「方法演技」進行回應，捍衞電影理論的確切性與可行性，反擊坊間一些攻擊的言論。他指出：「有不少人認為方法演技是一種謬論甚至『狗屁』，我認為這些言論出於誤解，亦非常困擾我。」

安德魯加菲憑《夢想期限tick, tick…BOOM!》提名奧斯卡最佳男主角。（Getty Images）

他回應時指出：「很多演員至今仍然使用方法演技進入角色並進行演出，並不是一種孤芳自賞、對他人造成騷擾與不禮貌的方法。就角色投入一個想象世界的同時，需要友善對待創作與拍攝團隊，亦同時繼續過正常人的生活，有需要時要學會入戲、完成演出後要懂得放下角色。」

安德魯加菲在馬田史高西斯的電影《沉默》中，飾演一位到日本傳道的修士。《沉默》電影劇照。（imdb）

安德魯加菲進而分享了自己參演馬田史高西斯的鉅製《沉默》時的經驗：「當時我為了演電影中的修士，經過了一個靈性修練的過程，每日花一點時間進行靈修，同時過了六個月獨身、無性生活與禁食的過程。我與同演的Adam Driver一口氣減下了不少體重。那是一個十分奇妙的過程，我在禁欲與禁食期間有過很狂野、迷幻的經驗。」據《沉默》上映时的訪問，安德魯加菲曾指自己為了角色，減去40磅的體重。

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現年39歲的安德魯加菲，自2007年起參與電影演出，在長達十五年的演藝生涯中，他憑《社交媒體》嶄露頭角，通過兩部蜘蛛俠電影賺盡名氣後，參演更多深度之作，對演技亦有所鑽研與磨練。