Zac Efron不再賣弄爆肌身形　Apple TV+新戲與羅素高爾鬥演技

由Zac Efron與羅素高爾（Russell Crowe）主演Apple TV+新戲《The Greatest Beer Run Ever》終於發布了最新預告，風格既溫馨又充滿喜感，讓不少影迷非常期待兩位主角會擦出什麼火花。電影改編自同名真實傳記小說，並由奧斯卡最佳電影及原創劇本《綠簿旅友》（Green Book）得獎導演Peter Farrelly執導。

由Zac Efron與羅素高爾主演的Apple TV+新戲《The Greatest Beer Run Ever》即將於9月30日在串流平台上架。（電影海報）

劇情主要講述主角Chickie（Zac Efron 飾）為了支持遠在越南打仗的朋友，異想天開的計劃親自帶啤酒到戰場，為兄弟們解思想愁。路途中Chickie遇上重重難關，更遇上飾演戰地記者Coates的羅素高爾，兩人出生入死在戰地躲避炸彈，將充滿溫情的啤酒送到前線。

《The Greatest Beer Run Ever》以輕鬆溫馨的手法呈現了越戰的真實情況，還有當中涉及的命案議題，並展現超越生死的感動人心的友誼。有不少影迷都表示很高興看到過往一直賣弄爆肌身材的Zac Efron能夠繼在2019年上映的《Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile》中飾演連環殺人犯後，搣甩花瓶形象成為實力派演員。