《明日戰記》港產電影特技新里程　回顧香港40年七部指標作

由天下一電影製作，古天樂擔任電影總監製及主演，吳炫輝執導加上劉青雲、劉嘉玲、姜皓文主演，全城期待的香港首部科幻電影鉅獻《明日戰記》將於8月25日在香港正式公映。古天樂曾言：「香港未曾認認真真拍過一部很有水準的科幻片。」而《明日戰記》將會香港電影史上最具份量、最認真製作、擁有最多CG電腦特技鏡頭的科幻電影，晉身亞洲第一流的水平。

《明日戰記》號稱香港電影史上最多CG鏡頭的科幻電影。（《明日戰記》電影劇照）

過去香港較缺乏科幻題材電影，然而應用於電影製作的電腦特技，則在過去40年中，不斷進行突破與創新嘗試，當中有不少具指標性、開創性的作品，將拍攝與電腦後期製作結合，創造超現實的電影世界。

《明日戰記》電影海報

《蜀山》1983

由徐克執導、嘉禾電影製作的武俠電影《蜀山》（又名︰新蜀山劍俠），於1983年上映，將科幻結合武俠，令當時的觀眾耳目一新，因此成為武俠片的經典作品。嘉禾電影當年投資三千萬港元製作，歷時達兩年之久，更邀請到《星球大戰》（Star Wars）視覺特效團隊的奧斯卡得主羅拔貝勒（Robert Blalack）來港，領導數十位荷里活特技專家組成的幕後團隊，聯同《電子世界爭霸戰》（Tron）以及《星空奇遇記》（Star Trek）特技師打造電影的視聽效果。

《蜀山》利用電腦特技營造了具科幻效果的武俠世界。（imdb）

在電影中結合武俠與科幻，徐克可謂華語電影第一人，他充份利用電腦特技呈現傳統武學想象，將飛劍、掌風、內功等難以言喻的幻想，借助電腦效果繪製出來，同時保留武俠片原有的飛索、緞帶、吊鋼索下的輕功飛行等拍攝效果，成功將兩者共冶一爐。徐克拍攝的《蜀山》，不僅在當時引起潮流，對往後不少武俠電影拍攝具有深遠影響。

《蜀山》結合了科幻想象與武俠元素。（imdb）

《星際鈍胎》1983

《蜀山》推出的同年，嘉禾電影的競爭對手邵氏兄弟亦推出另一部科幻特技大片《星際鈍胎》，請來另一位新浪潮導演章國明執導，以外星人作為題材，迎合《星球大戰》所引起的太空科幻熱潮。電影號稱「香港電影史上首部科幻動作大片」，邵氏兄弟為了本製作特意購入荷里活最先進的器材，以電腦特技呈現宇宙飛船、激光劍等科幻元素效果。雖然電影具有開創性，並一定程度上試驗香港科幻製作的可能性，然而受歡迎程度及票房卻遠不及《蜀山》。

《星際鈍胎》利用電腦特技建立了外星科幻的視覺效果。（imdb）

《風雲：雄霸天下》1998

由嘉禾電影製作、劉偉強執導的電影《風雲：雄霸天下》，改編自香港漫畫家馬榮成的同名作品。同為武俠電影，《風雲：雄霸天下》製作時，電腦特技比《蜀山》更為成熟，應用的層面亦更廣闊，最為觀眾印象深刻必定為菩提洞中的火麒麟，整隻異獸均利用電腦特技繪製而成，效果雖然未及同年《哥斯拉》（Godzilla）等荷里活電影，然而電影卻極受香港及亞洲觀眾歡迎，票房成績極佳。

《風雲》最具代表性的電腦特技場面，莫過於聶風與火麒麟之間的一場戰鬥。（《風雲：雄霸天下》電影劇照）

《少林足球》2001

由周星馳執導與主演的電影《少林足球》，除了在第二十一屆香港電影金像獎上奪得最佳電影、最佳導演及最佳男主角幾項大獎外，亦同時獲得最佳視覺效果獎項。電影利用電腦特技呈現武功結合足球的超現實視覺效果，誇張化足球場上的速度與力量，猶其以尾段少林足球隊對魔鬼隊的一場，周星馳飾演的五師兄與阿梅（趙薇 飾）聯手反擊時，足球飛行時的速度與力量將足球場草皮與魔鬼隊隊員捲進旋渦中，在視覺特效的處理後既能夠表達聯手的力量，亦不失創意與幽默。

《少林足球》利用電腦特效呈現在功夫強化下的足球運動。（《少林足球》電影劇照）

《功夫》2004

在拍攝《少林足球》後，周星馳主演的電影《功夫》將視覺特效所呈現武功的想象獨立提煉，打造比《蜀山》與《風雲》更具體同時浪漫化的效果。透過更進步的電腦技術，《功夫》成功地呈現武學想象裡虛實兼備的效果，猶以「六指琴魔」三挫豬籠城寨高手一場最具代表性，琴魔以音波殺人的絕技本來難以具像化地呈現，然而透過電腦特技，琴音幻化成兵器與骷髏士兵，實體化武功的想象。

《功夫》利用電腦特技將琴音的武功化成視覺效果。（《功夫》電影劇照）

《龍刀奇緣》2005

《龍刀奇緣》為一部武俠動畫電影，由香港本地動畫特技團隊製作，亦是全球首部3D動畫功夫電影。製作團隊以歷時兩年時間，超過七十位本地動畫師攜手合作，利用3D動畫繪圖技術，建立像真的中國古裝人物與場景，並進行武術動作設計。電影不論在人物造型設計、服飾以及場景以當年水平均屬不俗，充分表現香港電腦動畫師製作技術的成熟程度。雖然電影在香港上映時票房成績毫不理想，然而在指標意義上，《龍刀奇緣》證明香港電影業不論人才與技術均達到成熟水平。

《龍刀奇緣》證明了香港電影動畫特技師的技術水平足以製作一部武俠動畫電影。（《龍刀奇緣》電影劇照）

《龍門飛甲》2011

由徐克執導的武俠電影《龍門飛甲》，為首部3D華語武俠電影，以3D電影技術拍攝而成，再度突破香港電影的技術頂峰。製作3D電影除了拍攝上含有高度技術含量，在後期製作過程中，不論電腦合成、特技效果均比一般電影困難。徐克投入大量電腦特技製作武打場面，一改以動作特技為主的武打電影製作模式，不論比劍、暗器、拳腳的畫面，均以電腦特技進行優化提昇，效果相比此前近三十年的《蜀山》的科幻程度較低，回歸武俠「拳拳到肉」的本色，亦不失中國武俠想象原有的浪漫化效果。