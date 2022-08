2009年上畫的《阿凡達》,等足13件,續集《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water)將於12月15日盛大獻映,電影公司更特別安排重映首集《阿凡達》4K重製版為大家熱身。

當年視覺特技相當震撼,更令3D熱潮重臨。(《阿凡達》劇照)

重新上映的《阿凡達》4K重製版,視覺特效更見精細,完美結合3D特效,再一次帶領觀眾走進2154年潘朵拉(Pandora)星球的奇幻宇宙。當年殿堂級金像導演占士金馬倫 (James Cameron),就是憑此作取得超越28億4700萬美元票房(約217億港幣),高踞全球最賣座電影NO.1。至今仍是香港史上最賣座電影第二位,票房高達1億7,800萬港元。

自Fox與Disney合併後,電影《阿凡達》獲安排在Disney+上架,不過有網民發現早前影片被抽起,原來是為9月重上鋪路,希望大家入場重溫。