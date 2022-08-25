明日戰記‧訪問｜古天樂揭續集已製作中　劉青雲話拍完呢部收山？

香港首部科幻大製作《明日戰記》終於上映，身為主演兼總監製的古天樂為這部心血結晶仆心仆命，為港產片寫下歷史新一頁，他接受《香港01》訪問時透露已準備好製作續集，仲話進度會比今集快得多；而另一主角劉青雲就感嘆連科幻片都拍埋可以「收山」，續集會否仍見到他呢？



古仔指青雲是他最信任的演員，所以《明日戰記》必定要找對方演出。（電影公司提供）

續集隨時Ready

《明日戰記》破天荒耗資4.5億港元，打造首部港產科技大製作，已入場的觀眾都知道結局已為續集鋪路，古天樂坦言能否開拍下一集，要視乎觀眾反應，但續集計劃其實已蠢蠢欲動：「已經在寫劇本了，因為這一集之後，我們都具備了所有數據及設計，其實很快就可以拍下一集，一定比今次快很多很多。」

古仔說拍第一集肯定最辛苦，所以荷里活大製作一般都會拍成三部曲，因為第二集會降低成本，而第三集的成本更低，《明日戰記》三部曲能否成事，大家當真要拭目以待。古仔率先預告下一部可能會拍太空大戰：「是人類走出太空大戰，並非坐著飛船，整部電影都是這樣，這就是全新的、較難處理的拍法。」

青雲笑言不相信世上有這麼多綠布，都被劇組買下來用作拍攝特效場面的綠幕，而古仔就透露後來綠布都不夠用，要自己染布。（許育民攝）

真的可以收山了

劉青雲笑言當初聽到古仔的計劃，以為他只是隨便說說，到埋位拍攝時還期待自己變成「天線得得B」：「我覺得是一件好玩的事，一天到晚穿著貼身的綠色衣服，全身一點點，包著頭像「天線得得B」般，自己背起燈光，以為大家都是這樣在現場拍攝，結果不是這樣，現場有很多實體的東西，並非所有事情都是單憑想像去做」。

在古仔眼中，《明日戰記》是一個大膽的新嘗試，而找劉青雲演出就像買保險：「我要找一位我絕對相信的演員，能夠幫助我去完成這件事，我們都會討論劇本，所以我要找一位絕對相信的人去演。」而青雲表示以前沒有拍過科幻片，現在都拍過了，真的可以收山了。

古仔表示想令《明日戰記》合家歡一點，要達到這個要求最緊要節奏快，免不了刪減劇情。（電影公司提供）

電影應該要有夢想、有冒險

《明日戰記》由籌備到上映花了好幾年時間，古仔說疫情是製作這部電影最艱難的部份，本來打算在2019年上映，疫情將整個計劃都打亂：「起初以為幾個月，後來變成一年、兩年，那時候真的好艱難，不知道怎樣走下去」。大灑金錢拍港產科幻片，一開始就不被看好，古仔直言由始至終都堅持自己的信念：「幾年前發放不同版本的預告時，別人都說：『最好看的都在預告裡，整部電影都沒什麼好看』，如果永遠只執著冷言冷語、或會不會做到，我們是不會進步的，我不會理會別人說什麼，總之一定要堅持做下去。」

青雲形容整個製作都經過深思熟慮，劇組進行了很多測試去確保達到畫面上的效果，要求極高：「香港拍一部機甲科幻片，大家都知道有多冒險，如果我們隨便去做，或者參考其他電影，就沒有了創作，不值得去做，既然要做這件事，我們就認認真真去拼一次，電影是應該這樣做的，應該要有夢想、有冒險」。

青雲表示會跟太太一同欣賞IMAX版《明日戰記》。（電影公司提供）

原版結局極震撼

古仔透露本來拍了跟青雲坐飛船上月球，在飛船外跟機械人對打時幾乎要跌下去的畫面，但最後沒有放在正片，亦講明不會收錄在特別版或加長版的影碟，他更自爆本來有另一個版本的結局，但為了整體更合家歡而改掉，究竟原版結局是怎樣呢？想知請留意稍後推出的訪問影片內容！

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古天樂髮型：Dan Tam@O4／化妝: Carmen Man

場地提供：香港麗思卡爾頓酒店