失衡凶間｜任賢齊再演《樹大招風》歡哥　顏卓靈為場戲踎足半小時

由寰亞電影製作有限公司、悅目映画有限公司聯合出品，莊澄、鄧漢強監製的純本土製作驚悚電影《失衡凶間》，集合三位經驗豐富導演陳果、馮志強、許業生，為《失衡凶間》拍攝三個不同的詭異故事，分別有《死場》、《唐樓》以及《暗角》。

小齊再以電影《樹大招風》的Skinhead裝扮，出演《失衡凶間》。（《失衡凶間》劇照）

其中由馮志強執導的《唐樓》，由任賢齊（小齊）主演，不少影迷對小齊在電影《樹大招風》中，以Skinhead裝扮演葉國歡，印象依然深刻，今次再次同一造型，接拍馮志強執導電影《失衡凶間》其中故事《唐樓》。戲中小齊飾演剛出獄的江湖猛人，原本打算隱居唐樓不問世事，但因為鄰居吳海昕和陳湛文，令他遇上連串怪事，甚至在面對恐懼時，更顯露出不為人知的一面。

戲中小齊飾演剛出獄的江湖猛人，原本打算隱居唐樓不問世事，但面對恐懼時，更顯露出不為人知的一面。（《失衡凶間》劇照）

小齊穿起白色背心，手持牛肉刀，在後巷與七名仇家「開戰」，只見雙臂肌肉澎湃有力的他，以一敵七，不消一會，仇家們頓變成他的刀下亡魂。為增添鏡頭效果，工作人員除以燒焊器製造火花，為展現小齊的「刀功」，現場更架設「威也」，部份仇家被他「劈到飛起」。小齊坦言這套戲好好玩，故事講每個人心裡面都有一個陰影。「當一個人面對自己心中嘅弱點，嗰種恐懼，會突然間爆，可能係好搞笑、可能好無厘頭、但又會好驚，加上劇情集懸疑、驚悚於一身，內容非常豐富，一定要入場睇！」

小齊穿起白色背心，手持牛肉刀，在後巷與七名仇家「開戰」。（《失衡凶間》劇照）

另一故事，是由許業生導演執導的《暗角》，由顏卓靈主演，飾演一位新晉女歌手，但就一直被年輕時目擊一宗墮樓事件纏繞多年，一直覺得陰魂不散。同場與顏卓靈合作，Nowhere Boys主音陳維諾（Van），就大讚她專業。「有一場戲顏卓靈要踎喺一個好細喺空間，由試位、對稿、到正式拍攝，佢踎咗超過半小時，對腳震晒。期間我叫佢不如坐喺地上抖吓，但佢想俾燈光師同攝影師對清楚個位，坐低咗就唔啱位，非常專業，令我好佩服。」

顏卓靈為呢場戲，要踎喺一個好細喺空間試位、對稿、到正式拍攝，踎超過半小時。（《失衡凶間》劇照）

第一次與Van合作，顏卓靈指對方是一位有幽默感又做事認真的音樂人，她說：「我哋呢個單元名《暗角》，個暗角真係好狹窄，我哋各自默默地進入角色。」她表示感謝導演許業生的信任，讓她盡情發揮。