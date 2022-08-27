《導演門》關錦鵬難忘梅姐深夜致電談心　李駿碩感激鎮宇實地考察

ViuTV節目《導演・門》由《逆流大叔》導演陳詠燊和《一秒拳王》導演趙善恆主持，今個星期日（28/8）播出的一集，請到電影《阮玲玉》導演關錦鵬及《濁水漂流》導演李駿碩擔任嘉賓。同樣擅長拍攝人物故事的兩位，即席分享角色設計理念，以及協助演員入戲的方法。

今集《導演門》邀請到關錦鵬及李駿碩擔任嘉賓。（官方圖片）

關錦鵬直言會和演員成為朋友，透過互相溝通和了解，以幫助演員入戲。被問到最深刻的演員，關錦鵬就提到梅艷芳，指對方曾試過凌晨三點致電給他，談心事，談工作。而李駿碩則大讚在《濁水漂流》飾演染毒街友「輝哥」的吳鎮宇非常敬業，會事前親自到深水埗實地考察，了解真實街友的生活，使他在戲中飾演街友為自己打毒針的一幕非常逼真，更形容：「好似真嘅一樣！」。

一位資深，一位後浪，二人詳談角色設計理念，以及協助演員入戲的方法。 （官方圖片）

關錦鵬更分享電影《胭脂扣》公映前的小插曲。當時的監製成龍欲意更改電影場面，認為應該加入誇張刺激、富有娛樂元素的劇情。關錦鵬得知後不滿此安排，更稱如果公司最後決定要剪片或補拍，就請連同導演名一起拿走。最後因為公司已在較早前以關錦鵬的版本報名參加台灣金馬獎，更奪得最佳女主角、最佳攝影、最佳美術設計三個獎項。所以導演版本才能原封不動的保留，並在香港上映。