變形女俠︱HULK掉低表妹走佬　事隔15年預告再拍個人電影？

Marvel最新劇集《變形女俠：律政英雌》（She-Hulk：Attorney At Law）已於Disney+串流平台上播映兩集，介紹「最強復仇者」變形俠醫（Hulk）的接班人變形女俠（She-Hulk）出場。劇集第二集雖然未如第一集爆笑兼踩界，然而卻有意無意透露關於變形俠醫去向的驚天線索，似乎為第五階段的角色定位與發展鋪路。

以下內容將含有《變形女俠：律政英雌》第二集內容劇透，未追看的觀眾慎入！

《變形女俠：律政英雌》劇集海報。（Disney+提供）

《變形女俠：律政英雌》第二集中，Jennifer由表哥位於墨西哥的隱居地點，返回紐約都會區繼續工作。然而卻因為上集結尾時，作為律師的Jennifer於上庭期間變身阻擋超能人泰坦妮亞（Titania）搗亂，令她被律師行解僱，而且沒有律師行再願意聘請擁有雙重身份的她。

Jennifer為了制止Titania，在庭上變身成為變形女俠。（《變形女俠：律政英雌》劇集截圖）

然而剛成立超級英雄法例專責小組的律師行GLK & H，卻向Jennifer招手，聘請她成為小姐的代表律師。豈料Jennifer第一位需代表的委託人，即為表哥變形俠醫的死敵Abomination。2008年電影《新變形俠醫》（The Incredible Hulk）裡，由添羅夫（Tim Roth）飾演的Emil Blonsky接受了多重超能改造，並奉命制止失控的變形俠醫，然而在任務過程中失控，於紐約哈林區造成嚴重破壞，最後需要由變形俠醫出手制止。

《新變形俠醫》中，變形俠醫（右）出手反制失控的Abomination（左）。《新變形俠醫》電影劇照。（imdb）

Jennifer為了代表Abomination，打電話給表哥，希望雙方不介意自己以律師身份介入，而Bruce Banner在接到表妹電話時，正坐在銀河守護隊的飛船上，出發離開地球。

變形俠醫的退場除了將劇集重心還原到Jennifer與變形女俠身上，更有機會衍生出變形俠醫的個人電影。過去，變形俠醫曾經在自我放逐期間流浪到外太空，並於《雷神奇俠3：諸神黃昏》（Thor：Ragnarok）裡重遇雷神並於《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers：Infinity War）重返地球。