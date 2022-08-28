古天樂5部演技爆炸之選　《黑社會》Jimmy仔勁過影帝作｜明日戰記

由天下一投資，古天樂身兼總監製及主演的《明日戰記》，成為全港話題之作，上畫兩日多票房已衝破1000萬，走勢凌厲。人人都話買飛入場支持《明日戰記》，感受戲中投資4.5億的港產特技。其實古生的特技要睇，演技都一樣有看點。而家就同大家盤點5套古天樂演技大爆發之選，當中有比影帝作《殺破狼‧貪狼》更出色的作品。



古天樂總監製的《明日戰記》，相信上畫首星期都足以破3000萬票房。（明日戰記facebook圖片）

《黑社會》（2005）《黑社會以和為貴》（2006）

電影一口氣拍下兩集，Jimmy仔一角可謂深人民心。其沉穩但攻於心計，在大D哥與樂哥周旋之際，仍能站穩位置討好兩邊，最後更成為新辦事人。可惜當他以為做滿兩年可功成身退，殊不知國家要安定繁榮，要他永續。在山上跟尤勇飾演石副廳長的對話更是發人深省。

《門徒》（2007）

由爾冬陞執導的《門徒》，雖然主角是吳彥祖，但兩大配角的戲份實在更出色，劉德華飾演的昆哥，單單在泰國餐廳大鬧侍應拎走個磅一幕，已夠好睇！至於古天樂，飾演張靜初戲中道友老公，爛牙黑眼圈外形已夠恐怖，妻女不認主動出賣更是可怕。雖然有觀眾嫌當時古生太健碩唔似道友，但全程賤男行徑演得入血，最後運毒出埠一幕斷正，更是大快人心。

《毒戰》（2013）

一部較被忽略，但其實劇情極精彩，演出超班的合拍片。同樣是毒品題材，但交到杜琪峯手又是另一種好睇。戲中飾演在內地販毒的港人蔡添明，看似一名滑頭食四方飯，實情為活命任何人都可以出賣，行家、警察可以出賣，徒弟、師父都可以出賣，為逃命更搞到所有人為他陪葬。去到最後被判死刑時，依然想辦法出賣朋友去換取一線生機。毒販與吸毒的，同樣信唔過。

《危城》（2016）

已故導演陳木勝的作品，當年宣傳重點都落在古天樂身上，是從影以來最奸的角色。古生在戲中飾演曹氏軍閥少帥曹少璘，為人兇殘成性，草菅人命，在普城殺害三條人命，卻因為地位超然已無法將他定罪，更令普城帶來滅城危機。全程演繹陰險非常，冷笑之聲令人心寒，最終被普城百姓圍毆致死一幕，成為全片高潮所在。

《殺破狼‧貪狼》（2017）

古天樂奪影帝之作，總點都落在他為女兒認屍時，崩潰痛哭的戲份，令人痛心疾首。故事講古天樂飾演的香港警察李忠志，得悉15歲女兒阿芝（陳漢娜 飾）在芭堤雅旅行時突然失蹤，親赴泰國追尋女兒下落，從而揭發當地一個恐佈的黑市器官販賣集團。電影來到今時今日看，發生柬埔寨KＫ樂園事件後，更體會事件的近在咫尺。