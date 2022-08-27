爆谷一周︱被幕後封電影CG專家　古天樂：9歲就沉迷科幻電影

《明日戰記》於本周正式於香港上映，香港及澳門兩地總票房於兩日內衝破一千萬港元，無負觀眾多年來寄予的厚望與等待。電影總監製兼主演古天樂攜同另一男主角劉青雲接受電視節目《爆谷一周》訪問，與谷德昭分享電影製作過程的辛酸，並大談古天樂對續香港科幻題材電影之雄心壯志。

情迷科幻電影的古天樂，希望繼續拓展香港電影的科幻題材作品。（《爆谷一周》節目截圖）

多次於公開場合表達自己熱愛科幻電影的古天樂，在節目上表示自己從小便迷上科幻電影，笑指：「我由九歲開始便迷上科幻電影、投入製作科幻電影，有誰比我更早呢？對我影響最大的電影必定是《星球大戰》，那時候就算特技不如現在，也將電影拍得十分迫真。其實回看當時的畫面，激光劍的戰鬥其實非常慢，但整體槪念十分創作，我便被電影深深吸引着。亦激發我長大後思考，為甚麼不拍這樣的科幻電影呢？」

古天樂在節目上透露，對自己影響最大的作品，莫過於《星球大戰》。（《爆谷一周》節目截圖）

《爆谷一周》節目主持谷德昭透露自己曾參觀古天樂的玩具珍藏庫，並指古天樂是科幻電影的狂迷，被幕後人員封為科幻CG專家。古天樂亦借機會透露他拍攝科幻電影大計的下一步：「原本我們打算製作下一部科幻電影，比《明日戰記》複雜十倍，但我覺得我們需要學習更多才能夠製作。我打算運用LED螢幕實時拍攝，在整個錄影廠中以360度的LED螢幕模擬太空，然後再使用IMAX攝影機拍攝。因為對我而言，拍攝科幻片在乎發明與基建。」

古天樂下一部電影的野心將會比《明日戰記》更大，希望運用LED螢幕拍攝，並以IMAX攝影機拍攝電影。（《爆谷一周》節目截圖）

古天樂亦舉本年度於香港上映的電影《蝙蝠俠》（The Batman）為例，希望借鑑LED場景的製作方法，運用於早前自己曾透露計劃拍攝的太空大戰科幻電影之中。