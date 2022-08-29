導演：門｜《胭脂扣》嫌梅艷芳唔夠靚？　關錦鵬一個安排即變合理

ViuTV節目《導演：門》最新播出一集請來導演關錦鵬及李駿碩擔任嘉賓，期間關導提及拍攝名作《胭脂扣》的點滴，原來當年他跟編劇都覺得梅艷芳並非絕頂美女，單憑美貌的話，難以令十二少一見傾心：「他不會直接說：『如花，你真係靚』，分分鐘連我哋都說服唔到自己。」

關錦鵬於目《導演：門》大談拍攝往事。（影片截圖）

為了令十二少對如花一見鍾情更合理，編劇邱剛健安排了梅姐在酒家邂逅與哥哥時，梅姐身穿男裝唱著《客途秋恨》，並非以女性姿態出現，關導指梅姐的演出帶出了電影的精髓。關導亦憶述張、梅二人吸鴉片的經典一幕，張在撫摸梅姐的玉背，再將手按在她的胸部上，感嘆說：「我覺得這種化學作用只屬於他們兩人」。

關導說哥哥與梅姐的火花是獨一無二的。（電影截圖）

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此外，關導亦提到《胭脂扣》其中一幕講述萬梓良坐電車時，發現身旁的梅姐是鬼，嚇得立即跑到車頭，但監製成龍的原意是讓萬梓良打開車窗，翻兩個筋斗跳出去，關導當時說：「如果真係要補呢場戲，套戲就攞走我導演個名啦」。幸好當時電影已報名金馬獎，梅艷芳、攝影與美術都得獎，才能保住原版。

關導指葉玉卿雖然是艷星出身，但其外貌非常符合白玫瑰的貞潔形象。（劇照）

另一部關導的經典作品《紅玫瑰白玫瑰》，讓艷星葉玉卿展現了性感以外的一面，關導透露當初相中葉玉卿，是因為她的輪廓：「佢塊面有啲闊，我有信心令佢睇上去比較平面」，「白玫瑰」就是這種輪廓不太分明的平凡女子。劇情講述白玫瑰患有便秘症，戲中一幕葉玉卿由坐廁上站起來時露出下體，她事前表示願意拍攝，但這場戲最終被刪走，關導指安排這一幕跟葉的艷星身份無關。