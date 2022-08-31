孤疑前傳︱伊莎貝續演不老殺人犯　當年12歲試鏡片被里安納度睇中

《孤疑前傳》再度由首集女演員伊莎貝主演，事隔十三年再度飾演同一位角色。《孤疑前傳》電影海報。（imdb）

2009年心理恐怖片《孤疑》（Orphan）於今年推出續作《孤疑前傳》（Orphan：First Kill），電影繼續由當年的女主演伊莎貝福曼（Isabelle Fuhrman）主演，兩部電影事隔十三年，當年十二歲的伊莎貝如今已是一位二十五歲、亭亭玉立的女演員，對於能夠演出出道作品的續集，伊莎貝除了對特殊製作安排感到異想天開外，更點名多謝電影當年的監製里安納度迪卡比奧（Leonardo DiCaprio）。

伊莎貝福曼近照。（imdb）

伊莎貝近日於一次外媒訪問中提及，自己的演藝生涯雖然開始於七歲，然而真正造就她演藝事業的作品，必然是《孤疑》。當年電影本來希望尋找一位金頭髮、藍眼睛的少女演員，然而當里安納度看過她的試鏡影片後，便向製作團隊大力推薦伊莎貝，更揚言主角非她不可，否則自己便不會監製這部電影。伊莎貝多次感謝里安納度當年的支持，指：「他在我默默無聞時給予無比的信任，因為他所以我才能有今天的演藝事業，感謝他為我走了冒險的一步。」

里安納度與童年伊莎貝的合照。（伊莎貝Twitter圖片）

事隔十三年再度演出《孤疑》電影，伊莎貝已經由當年稚氣的童星成長為一位女演員，而《孤疑前傳》的導演William Bell，堅持沿用伊莎貝為主角，飾演患有不老症的連環殺人犯Esther，「土炮」地利用超高踭鞋，升高主角家庭成員的身高，與Esther製造身高差異，藉此掩蓋十三年來伊莎貝的發育。

伊莎貝分享電影製作的「土炮」方法，展示同演的演員與自己的「最萌身高差」。《孤疑前傳》花絮照片。（伊莎貝IG圖片）

《孤疑前傳》花絮照片。（伊莎貝IG圖片）