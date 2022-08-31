正義迴廊︱楊偉倫演弒雙親殺人犯向白只取經　麥沛東情迷奇案電影

第四十六屆香港國際電影節參展作品《正義迴廊》昨日（30日）舉行世界首映，首次執導電影的導演何爵天，攜同楊偉倫、麥沛東、林海峰與蘇玉華等一眾主演出席電影首映禮。《正義迴廊》故事改編自2013年發生的大角咀雙屍奇案，並由楊偉倫與麥沛東飾演殺人案疑犯，林海峰與蘇玉華飾演兩人的辯護律師，在電影中重組法庭對峙、奇案發生經過等精彩橋段。

《正義迴廊》導演何爵天（中）攜同楊偉倫（右一）、麥沛東（右二）、林海峰（左一）及蘇玉華（左二）等一眾主演一同出席電影世界首映禮。（陳順禎 攝）

一直活躍於香港劇場界的演員楊偉倫與麥沛東，繼電影《媽媽的神奇小子》後再度參演電影，並飾演性格心理偏鋒的殺人犯，楊偉倫自言為準備角色曾進行大量資料蒐集：「為了尋找角色為何會有弒殺父母的行為，製作團隊與我進行漫長的資料蒐集，對作為演員而言，非常重要與有趣，因為角色的心路歷程遠非一般大眾所能夠經歷。」

楊偉倫與麥沛東兩位出身舞台的演員，繼《媽媽的神奇小子》後再度合作電影。（陳順禎 攝）

為了進入角色楊偉倫與麥沛東亦分別向曾經參演翁子光電影《踏血尋梅》的好友白只取經，楊偉倫說：「他給予我非常寶貴的意見，我曾經問他演出這樣的角色會否影響自己的心理性格，他直言『不用擔心，一定會！』然而他亦提醒我需要分辨長時間演出、投入角色的狀態下，那一種性情並非本身的自我，亦令我更容易於拍攝期間集中精神。」

楊偉倫受訪時指自己為了飾演角色，曾向好友、參演《踏血尋梅》的白只取經。（陳順禎 攝）

而麥沛東亦指，自己收到劇本時，知道由翁子光監製、題材角色與好友白只飾演《踏血尋梅》相似，便向白只偷師：「因為電影涉及一些血腥的橋段與畫面，所以亦與白只有過相當深入的討論。」而麥沛東亦有參考其他電影作品的演繹方法：「我本身就是一個奇案電影迷，甚至當年案件發生時，我亦有留意到相關的資料與案情，恰好我與導演何爵天的興趣相近，所以互相交換了無數參考作品，哪怕只有百分之一的相似程度也不放過。」

麥沛東受訪時自言自己為一位奇案迷，對奇案及相關電影作品非常沉迷。（陳順禎 攝）

電影除了還原大量法庭內的片段，亦以夢境形式營造兩位疑犯的心理與精神狀態，較抽離地運用意象傳意，其中楊偉倫與麥沛東飾演一段二戰德軍的劇情，穿上希特拉的制服與裝扮，楊偉倫認為做法非常特別：「電影該部份運用非寫實的方法呈現，投射角色對自我的想像，而出身舞台的我對這種方法並不陌生，電影中亦不時出現。」