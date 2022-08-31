《明日戰記》獲「高達之父」大河原邦男力讚　「很羨慕製作團隊」

由古天樂監製及領銜主演，吳炫輝執導，劉青雲、劉嘉玲領銜主演的《明日戰記》，自8 月25日香港正式上映開始，票房直逼 3000 萬，成全城熱話。作為本地目前最大製作規模的科幻特技電影，除了獲內地及本地觀眾支持外，更有國際級人馬齊聲力讚電影質素，當中包括有「高達之父」之稱的機甲設計師大河原邦男、《侏羅紀公園》視覺特效師 Mark Dippe 及曾參與《星球大戰》製作，並以《天煞地球反擊戰》成為第 69 屆美國奧斯卡頒獎禮最佳視覺效果得主的 Douglas Smith。

「高達之父」之稱的機甲設計師大河原邦男，大讚《明日戰記》可以運用 3D和電腦特效製作出這麼精緻的機甲。（影片截圖）

《明日戰記》的機甲設計，最令「高達之父」大河原邦男先生羨慕。（《明日戰記》劇照）

其中「高達之父」大河原邦男便說︰「我從 1972 年開始從事機械設計，到現在為止已經 50年了。在那個年代，由於動畫是手繪的，所以我一直在摸索一種形式，它的線條盡可能少，而且造型簡單易懂，能讓動畫師更容易理解。《明日戰記》可以運用 3D和電腦特效製作出這麼精緻的機甲。可以用這種特攝作品而不是動畫，來製作這麼細緻的設計，像我這樣的動畫設計師，我真的很羨慕《明日戰記》的製作團隊。」

至於曾參與《未來戰士續集》及《侏羅紀公園》的視覺特效師 Mark Dippe則表示︰「《明日戰記》非常精彩，其視覺特效的規模、複雜性及野心，將作品帶到一個全新水平，尤其是演員與電腦特效製成的機械人打鬥更是令人驚歎。」

《未來戰士續集》及《侏羅紀公園》的視覺特效師 Mark Dippe，佩服《明日戰記》在視覺特效的創作上，克服複雜性及其野心。（影片截圖）

而曾參與《星球大戰》等大作，並以《天煞地球反擊戰》成為第 69 屆美國 奧斯卡頒獎禮最佳視覺效果得主的 Douglas Smith 亦恭喜總監製古天樂完成了這部大規模而且有挑戰性的作品，他坦言知道《明日戰記》的製作花了很多心血，而且有很多很好的動作場面包含其中。

奧斯卡頒獎禮最佳視覺效果得主的 Douglas Smith，恭喜總監製古天樂完成了這部花十年時間製作的電影。（影片截圖）

對於《明日戰記》獲三位不同範疇的大師級人馬力讚，監製古天樂表示︰「多謝三位和所有觀眾的支持，自己只是做應該做的事，總要有人行第一步，開拓電影圈的更多可能性。」