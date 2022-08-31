飯戲攻心︱優先謝票場火速爆滿為見子華神？　開畫日玩中秋金多寶

黃子華最新主演電影《飯戲攻心》將於9月7日正式上映，並於日前舉行首映禮。首映禮上，主演之一張繼聰則預告電影將會舉行謝票場，答謝觀眾支持外，一同於戲院內慶祝中秋節。

錯過《飯戲攻心》的謝票場也不要緊，電影將於9月7日正式上映，與觀眾同慶中秋。（《飯戲攻心》電影海報）

而電影謝票場定於9月3日於全港各區戲院舉行，8場謝票場次日前開賣後，已火速被各主演之影迷「爆買」，再次出現全院滿座的盛況，為《飯戲攻心》造成空前盛勢。

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然而，主演電影的黃子華在謝票活動當晚，需要表演舞台劇《最後禮物》，近年注重健康養生的黃子華，預料將不會出席電影謝票，或交由戲中兩位「兄弟」張繼聰、陳湛文，以及「前女友」鄧麗欣、「新女友」林明禎、王菀之及導演分路行事，出席各場謝票活動。雖然不少子華的「神徒」或會對無緣見子華一面感到失望，但能夠親身與張繼聰、鄧麗欣與大馬女神林明禎近距離接觸，相信亦十分難得。

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另外，《飯戲攻心》更舉行中秋金多寶大抽獎，只要購買《飯戲攻心》於9月7日正日的開畫戲票一張，即可獲得「《飯戲攻心》中秋金多寶大抽獎」抽獎券一張，填妥抽獎表格，即有機會贏取價值十萬黃金或其他豐富獎品。大獎：999.9足金金條共六兩，約值HK$100,000（1名）；二獎：999.9足金金粒一兩，約值 HK$18,000 （3名）；三獎：財神金牌，約值HK$2,400（8名）；四獎：百老匯院線禮蜜卡HK$300（26名），活動詳情稍後於《飯戲攻心》官方 Facebook專頁公佈。