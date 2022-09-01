丹尼爾基克特工轉職偵探　無懼Netflix望《神探白朗》成系列作

憑《新鐵金剛》系列裡主演007占士邦（James Bond）而國際知名的男演員丹尼爾基克（Daniel Craig），去年參演《007：生死有時》後，將卸下第六任占士邦的重任，結束長達十五年、共五部007電影的生涯。

丹尼爾基克於長達十五年生涯中參演五部占士邦電影。《007：生死有時》電影劇照。（imdb）

從007特務生涯「退役」前夕，丹尼爾參演眾星雲集的電影《神探白朗：福比利大宅謀殺案》（Knives Out），飾演著名偵探白朗（Benoit Blanc），在劇情中應聘調查一宗富翁離奇死亡的案件。

丹尼爾基克於2019年參演《神探白朗：福比利大宅謀殺案》，飾演來自美國南部的著名偵探白朗。《神探白朗：福比利大宅謀殺案》電影劇照。（imdb）

電影除了由丹尼爾主演外，主要演員亦包括基斯伊雲斯（Chris Evans）、Ana de Armas、占美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）、Toni Collette及Christopher Plummer等，故事查案情節與演員陣容令電影取得了空前的成功。

《神探白朗》電影早前宣布將會推出續集，並由串流平台Netflix出資近四億七千萬美元（約港幣三十六億元）拍攝兩部續作，條件為兩部作品均需要由丹尼爾基克主演，電影第二集《Glass Onion：A Knives Out Mystery》已經拍攝完畢，並預計於本年12月23日於Netflix率先上映。

丹尼爾基克將會於《神探白朗：福比利大宅謀殺案》的兩部續集內繼續飾演白朗一角。《Glass Onion：A Knives Out Mystery》電影劇照。（imdb）

丹尼爾早前就續作接受外媒訪問，直言自己無懼《神探白朗》成為系列作品：「我花了共十五年拍攝電影系列作品，我並不會被新作嚇怕。如果我與一班適當的演員、擁有相當才華的人合作，我將會非常享受。導演Rian Johnson亦是一位天才編劇，他絕對不會重複自己的作品，保證不會令觀眾失望！」

經過耗時十五年，拍攝五部電影的占士邦系列，丹尼爾基克不認為《神探白朗》的系列延續對他而言會造成任何困難。《Glass Onion：A Knives Out Mystery》電影劇照。（imdb）

《Glass Onion：A Knives Out Mystery》劇情將會講述著名偵探白朗遠赴希臘調查他的最新案件，而電影將會由丹尼爾基克、伊芬鶴基（Ethan Hawke）、Edward Norton、Kate Hudson與Dave Bautista等巨星主演。