《阿媽有咗第二個》發放姜濤阿Jer新劇照　賀票房大破3000萬

英皇電影《阿媽有咗第二個》，由彭秀慧導演，毛舜筠、姜濤、Jer（柳應廷）領銜主演，截止今天（31/8）票房已大破三千萬。電影公司亦發放出數張未曝光劇照，讓一眾影迷珍藏。

《阿媽有咗第二個》今日票房迎來第三個1000萬。（網上圖片）

《阿媽有咗第二個》開畫以來反應熱烈，香港除了大破3000萬大關，電影亦同步在海外上映，各地不斷傳來影迷讚好，連續加場放映，影后毛舜筠大感雀躍，笑言：「多謝每一位來看《阿媽有咗第二個》的觀眾，好開心，一定要吃一餐飯慶祝！」兼任監製、導演及編劇於一身的彭秀慧，則表示由衷感激：「好開心這部電影得到好成績，我知道每張戲票都是很珍貴的，希望電影能繼續上映，有時間能讓更多觀眾可以入場欣賞，或者去再次感受這個故事，多謝！」

上映三周，連續數星期彭導與毛姐亦走遍港九新界進行馬拉松式謝票，以答謝觀眾的熱情和支持，分享觀眾的觀後感。大家都認為今次電影除了有人氣偶像參與作號召之外，故事細膩動人，不同年齡階層也有共鳴，更有相當啟發性，的確有令人一看再看，或者帶同不同朋友再次入場的吸引力！雖然兩位男主角姜濤，柳應廷暫時未能現身戲院直接答謝影迷，相信大家仍然希望電影繼續上畫，期待他們可以盡快和觀眾在戲院相聚的一天！