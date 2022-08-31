上海灘賭聖｜台版女主角方季惟近照曝光　55歲外形勝過鞏俐

1991年上映的《賭俠2之上海灘賭聖》分成香港版及台灣版，大部份觀眾看過的港版女主角為鞏俐，而台版就起用當年的人氣玉女歌手方季惟。雖然方季惟的知名度不及鞏俐，但她在台灣是大受歡迎的「軍中情人」，稱得上是女神級人物，而且是首位在奧斯卡頒獎禮行紅地氈的華人女歌手。

《賭俠2之上海灘賭聖》拍攝了港、台兩個版本，香港觀眾應該絕少機會看到方季惟擔當女主角的版本。（劇照）

事隔30年，方季惟仍間中參與演藝活動，其最新照片近日在網上廣傳，現年55歲的她保養得宜，外貌仍有幾分當年的少女味，獲大批網民激讚，以現時的狀況來說更勝鞏俐。

方季惟（上）與鞏俐的造型一模一樣。（電影截圖）

重溫方季惟版鏡頭

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《賭俠II之上海灘賭聖》之所以拍成兩個版本，全因當年兩岸關係敏感，台灣禁止內地電影上映，連有內地演員參演都不行，所以片方特意拍攝台灣版，找來方季惟飾演女主角。據了解，當年方季惟的版本先開拍，等到鞏俐到達香港才補拍她的鏡頭。周星馳亦敬業地每一場戲都重演一遍，而電影在台灣的票房達1.7億台幣，證明片方的決定十分正確。

方季惟曾經是不少台灣男生的夢中情人。（網上圖片）

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方季惟曾於節目透露，因父親欠債千萬台幣，她從小學起就要打工幫補家計， 19歲去相親時，慘遭對象嫌棄家境欠佳，令她自此對愛情失去憧憬，就算往後成為當紅明星，不乏各類型男士追求，方季惟都不為所動，寧願將心力放在事業上，單身足足30幾年：「至少我沒有一顆心再為另一個家庭去奉獻」。