《神探伽俐略沉默的遊行》首映　福山雅治柴崎幸拖手行紅地氈

由日本推理小說之神「東野圭吾」的伽利略系列最新作，《神探伽俐略沉默的遊行》將於9月22日緊貼日本上映。電影昨晚（31/8）於東京舉行大型首映，系列原班人馬福山雅治、柴崎幸、北村一輝，還有重磅加盟的飯尾和樹、戶田菜穂等都有出席。其中福山雅治拖住柴崎幸出場更加令全場哄動。

「山崎CP」福山雅治及柴崎幸繼續形影不離互笠高帽。（電影公司相片）

為配合電影主題，電影公司將紅地毯化身成檸檬黃的海報主題顏色，更包下大型房車接載演員到場。福山雅治率先乘坐房車到達，親民的他大型房車前站定與現場近千粉絲打招呼。而柴崎幸當時還沒踏出車身，福山保持微微躬身滿面笑容等候著，更伸手去迎接柴崎幸，盡顯暖男風範。而柴崎幸下車後，很自然地走到最佳拍檔福山身旁，二人主動拖手，引起全場哄動，非常有默契地直接走過紅地毯。

儀式上，「山崎CP」福山雅治及柴崎幸繼續形影不離互笠高帽，福山雅治表示：「果然內海薰（柴崎幸 飾）是創造湯川的存在啊。我在跟內海的對手戲中才能理解『啊，原來湯川先生是這樣的人啊』。」；柴崎幸則大表緊張：「今次開鏡不久已經是我們兩人的對手戲，那時候福山先生已經同時在拍攝SP，已經是完全投入湯川老師的模式了，而那時候的我時隔很久再次演內海薰，果然還是有點緊張的。」

除原班人馬，今次幕前陣容都加碼。（電影公司相片）

電影講述一名女高中生突然失蹤，三年後突然被發現陳屍在某處燒毀的廢墟。此案的頭號嫌疑犯曾捲入一宗兇殘的少女命案，當時卻因為證據不足而無罪釋放。這次他重施故技，再次憑狡猾的策略獲判無罪，甚至回到女高中生生前居住小鎮，令整個社區彌漫着仇恨的氣氛。