明日戰記︱特技以外更認真　古天樂坐巨型雲台模擬飛行：搖到想嘔

全城期待的香港首部科幻電影鉅獻《明日戰記》已經上映，首周票房成績極佳，大受觀眾歡迎。電影號稱香港電影史上最具份量、最認真製作、擁有最多CG電腦特技鏡頭的科幻電影，然而在電影特技背後，製作動作特技效果與場景道具美術設計的團隊，對電影的貢獻同樣不容忽視。

《明日戰記》的亮點不單單在於電腦特技鏡頭，在場景美術、道具以致拍攝方法，亦投放許多技術與心血。（《明日戰記》電影劇照）

《明日戰記》在上映後，製作團隊亦於社交媒體上分享一系列製作特輯，拆解電影的製作歷程，以及各團隊工作人員的技術投放與設計理念。電影製作團隊在利用電腦特效製作飛機戰鬥與裝甲車追逐戰時，利用一連串動作特技方法拍攝演員的動作場面與場景戲份。

《明日戰記》於上映後分享了多輯電影製作特輯，並由總監製兼主演古天樂、導演吳炫輝、主演劉青雲、美術指導莫少宗等成員親自現身分享。（《明日戰記》製作特輯截圖）

其中，為了模擬黑鷹戰機的飛行與戰鬥場面，製作團隊特意架設一個巨型機械雲台，並於雲台上搭建戰機的駕駛艙，透過雲台的激烈搖晃與向各方位傾斜，營造古天樂在駕駛戰機時的驚險場面。古天樂於特輯中分享時坦言：「拍攝最辛苦是在戰機的場景內，在下面看好像很緊張、也很好玩，但我坐在上面，搖擺到想吐！」

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而為了拍攝戰車追逐的公路戰，《明日戰記》美術組亦特意製造了兩台裝甲戰車，在購置的幾個車架上，由零開始重新設計裝甲車，要確保能夠安放於車上並且安全行駛。每輛裝甲車製成時重約四五噸，亦經過美術組多次測試裝甲車的動力與安全性。

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拍攝戰車追逐戰中，主角劉青雲的戲份時，團隊又再次將裝甲車架設在雲台上，利用轉向與震動模擬公路上的追逐。劉青雲於特輯中分享時指：「雲台可以製造一種震動，仿似車輛碰撞的效果，我們在車上演戲時，說對白不需同時記着碰撞時的反應。」

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《明日戰記》上映至今已滿一星期，受到觀眾熱烈的追捧與支持，未入場觀映或打算二三四刷的觀眾，在享受電影CG電腦特技的視覺震撼時，不妨留意製作團隊於美術及動作特技的投放，欣賞參與《明日戰記》拍攝製作團隊每一位成員的心血。