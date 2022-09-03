班頓費沙用六個鐘著增肥外套拍戲　盤點六部演員「增肥」上鏡電影

《盜墓迷城》（The Mummy）三部曲男主角班頓費沙（Brendan Fraser）日前流傳出相片，驚爆中年「發福」程度高達600磅！相片經網絡瘋傳後，被澄清實為獨立電影公司A24新作《The Whale》劇照，據外媒報道，班頓費沙於電影中需要身穿增肥外套（Fat suit），令外型符合癡肥至600磅的角色，而每次拍攝前，電影的化妝與服裝團隊需要花費六小時為班頓費沙「著上」增肥外套，過程非常漫長。

同類利用增肥外套改變演員的體型及外貌，令演員符合角色造型的做法，在荷里活以至香港電影製作中也曾經出現。以下為大家盤點六部令演員不惜犧牲身材「增肥」上鏡的作品。

《瘦身男女》

由韋家輝、杜琪峯執導，劉德華、鄭秀文主演的電影《瘦身男女》，講述一對癡肥男女在日本為愛決心減肥的故事。為了在電影中飾演瘦版與肥版的「肥佬」與Mini，劉德華與鄭秀文均需要穿著為二人訂製的增肥外套，達到演出肥胖角色的效果，然後於電影結尾以真實、瘦削的身型再度現身。

+ 1

《大隻佬》

由韋家輝、杜琪峯執導，劉德華主演的電影《大隻佬》，講述武僧大隻佬具有看透因果的能力，並因為自己的緣而還俗、其後頓悟再度出家的故事。承《瘦身男女》的做法，劉德華為了在電影中飾演大隻佬一角，製作團隊再度與荷里活特技化妝公司合作，為劉德華度身製作一套「增肌」外套，而每次拍攝前，三位化妝人員需要耗超過八小時為劉德華完成化妝及造型的工作。

+ 2

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame）

Marvel電影宇宙終極之作《復仇者聯盟4：終局之戰》裡，由基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）飾演的雷神Thor，因為上集無法親手殺死Thanos，間接導致地球一半人口化為灰燼的結果，因此而自暴自棄，在電影開端以「肥Thor」的狀態出場。身型非常健碩的基斯咸士禾夫為了飾演肥版雷神，於是在拍攝前均需要穿上特製的增肥外套，令身型迅速「走樣」，符合雷神該集的狀態。

+ 3

《黑暗對峙》（Darkest Hour）

由加利奧文（Gary Oldman）主演的電影《黑暗對峙》，以二次世界大戰英國為背景，講述時任英國首相邱吉爾在向納粹求和與力抗之間的抉擇與角力。電影中，加利奧文為了成功演出，亦利用了增肥外套改變身型，再加上頭套與面部化妝，打造禿頭、雙下巴、身型肥腫笨拙的邱吉爾。而加利奧文亦成功憑《黑暗對峙》飾演邱吉爾的演出贏得第九十屆奧斯卡金像獎最佳男主角獎。

《蝙蝠俠》（The Batman）

DC最新一部超級英雄電影《蝙蝠俠》，重新介紹昔日漫畫中不少經典角色。其中，蝙蝠俠的一位對頭企鵝，由哥連費路（Colin Farrell）飾演，而他在戲中為了演繹肥腫難分、身型矮胖的企鵝，亦利用了增肥外套及一系列外變面型的化妝方法，甚至幾乎令觀眾無法辨認企鵝一角由他演出。

+ 2

《雷霆喪星》（Tropic Thunder）

由Ben Stiller執導的荒誕喜劇《雷霆喪星》，講述荷里活電影業極為誇張、怪異、荒誕、沒人性的一面。電影中，湯告魯斯客串演出一位肥胖、半禿、脾氣火爆、唯利是圖的電影商高層。而湯告魯斯則為演出而穿上增肥外套，而且在外套上加添了大量胸毛，令角色造型更見古怪滑稽。而電影中穿上增肥外套的湯告魯斯，不時怪異地扭動全身跳舞，舞步在「增肥」的效果下非常逗趣，意外成為電影的高潮之一。

反其道而行的《打死不離三父女》（Dangul）

由「印度劉華」阿米爾罕（Aamir Khan）主演的運動電影《打死不離三父女》，阿米爾罕飾演一位前國家級摔角手，在退役後將夢想與野心投射於兩位女兒身上，訓練他們成為國家級的摔角手，並為印度奪取世界摔角賽的獎牌。在電影拍攝中，阿米爾罕僅有兩場戲份需要飾演身型頂峰的摔角手，其餘戲份均為年老、肥胖的父親階段。作為印度其中一位最具知名度的國寶級演員，阿米爾罕所參演的《打死不離三父女》雖然僅為中小型寶萊塢電影製作，然而他卻拒絕使用增肥外套，竟然先增肥、後操肌，完成整個拍攝過程。

《打死不離三父女》的大部分戲份，阿米爾罕演繹肥胖父親階段。《打死不離三父女》電影劇照。（imdb）

在電影的幕後花絮中，紀錄了阿米爾罕增重、完成主要戲份、操肌及完成其餘戲份的過程。阿米爾汗強調：「在真實地增重下，一個人的呼吸方法會改變；身體語言會改變；站立、坐姿與起臥等動作會改變，所有舉動也會改變。」阿米爾罕認為真實地演繹角色，是他演藝事業的基石。而名氣遠不及阿米爾罕的電影導演，對影帝級演員為自己的作品付出如斯認真的態度感到無比感激。

阿米爾罕完成角色父親階段的戲分後，用五個月的時間「回春」兼操肌，練成國家級摔角手的身型。《打死不離三父女》電影劇照。（imdb）

據幕後花絮紀錄，阿米爾罕在拍攝《打死不離三父女》的父親階段戲份，體重達九十七公斤、體脂率達到百分之三十八；然後他利用極其精神集中的五個月時間，將身型轉變成一位國家級摔角手的體型，體脂率更下降至百分之九點六七。