明日戰記｜古天樂爆圈中「老闆會」　成進步最大阻力︰賺錢最緊要

古天樂在《口水多過浪花》除分享《明日戰記》的拍攝，又提到自己對香港電影的看法。(ig圖片)

古天樂為其監製及主演嘅電影《明日戰記》馬不停蹄宣傳，日前他到電台接受鄭裕玲（Do姐）《口水多過浪花》訪問。他以困難重重形容《明日戰記》的拍攝。除咗花上大量時間、金錢、人力物力之外，設計方面亦是十分困難。「每次睇片、剪片、調色、做音效時都會覺得咁做會好啲，永遠都有不足，但你必須要行呢一步，如果唔係而家已經落後20年，係咪想再落後多3、40年，甚至呢個題材以後都唔會喺呢度誕生，所以呢步一定要行。」古天樂表示當初預計會較多男觀眾，但近日謝票時，發現不少小朋友觀眾、甚至是一家大細入場，十分感謝所有入場支持他的觀眾。

《明日戰記》中，古天樂與劉青雲分別裝備了兩代戰鬥機甲。

手腳麻痺醫生要開嗎啡

古天樂透露為了還完度更高，所以打造了33磅的戰衣，穿上後並不會十級痛，但夏天在室內拍攝動作場面時就十分辛苦。「其實之前有頸痛，不過時痛時唔痛，拍完之後開始劇痛，先係右手麻痺，之後再右腳。得一個姿勢瞓到，但因為當時仲拍緊戲，醫生畀啲嗎啡藥我，拍完就即刻去做手術。」電影上畫一星期，票房已過3千萬，問到會否開續集，古天樂就話：「睇成績 ，投資好大，唔好話回本，打個和都開 ，不過真係要努力去追。（Do姐追問︰打個和係幾多？）算啦，呢啲嘢唔好講。」

《太空天梯》早前在「粵港澳大灣區文創開新篇」記者會上首次曝光。(資料圖片）

古天樂︰賺錢緊要，但我覺得進步都好緊要

古天樂提到之後會拍《太空天梯》，除用IMAX拍攝之外，連吊威也的方法亦有所不同，不過他坦言很多技術上的難度是以往從未掌握過，而且投資會更多。「香港電影要多元化同先進，拍攝方式同思維亦都係，唔好食老本。」Do姐聞言後即指古生乃演藝人協會會會長，要推進應該不難，古天樂即時反駁說:「仲有一個會隸屬於呢個會，叫老闆會，真事嚟，你都知，咁你同老闆會講。」他認為自己雖然是老闆，但很多時都與投資方的想法有所出入。「始終賺錢最緊要，但我覺得進步都好緊要，所以唯有我自己慢慢去試下件事，做完佢哋開始信，開始搵人、培養。」

古天樂在訪問中強調希望可以推進香港電影，唔好食老本。（影片截圖）

Do姐表示女性票房亦可以十分可觀，問到會否拍小本愛情電影，甚至加入科幻題材，古天樂略帶嫌棄表示：「你嗰啲係《來自星星的你》喎，你會唔會同羅茲威爾隻嘢拍拖？」他又否認並非不拍攝小成本製作，並解釋：「有啲片係科幻包裝，但實際係好少，但呢啲唔係令個圈進步嘅嘢，唔係提唔到興趣，係我哋進步唔到。」