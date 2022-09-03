《一路瞳行》惠英紅演失明母被女兒嫌棄　吳千語︰拍攝時極不忍心

由影后惠英紅、吳岱融與吳千語合作的新戲《一路瞳行》，由新晉女導演朱鳳嫻真人真事改編，電影講述紅姐與吳岱融飾演失明夫妻，養育健全女兒千語，描述盲人與常人的家庭矛盾。電影將於9月15日上映，今日便發放第二條預告。

紅姐一隻眼帶了特製隱形眼鏡，另一隻眼就練到有點鬥雞，好真實還原失明人士狀況。（《一路瞳行》劇照）

故事以吳千語飾演的女兒角度出發，戲中的千語童年開始，便要照顧失明父母，步入青春期兩母女不時爭執，千語還有不少校園情節，需要穿上校服扮中學生，她笑說雖然離開校園一段時間，但拍攝當日得到很多人稱讚自己像學生妹，因此大感開心。

吳千語在戲中演中學生，外貌沒有違和。（《一路瞳行》劇照）

預告一來，只見千語在學校門口見到紅姐等候自己，但因為先前跟紅姐吵架所以自己對此視而不見、直行直過，千語說：「場戲講我不認媽媽，經過媽媽時也沒有跟她相認，因為不想讓人知道自己家中的情況；我拍這場戲之前也跟導演傾過很多次，亦看過很多紀錄片關於一個家庭內有一些弱視或失明的父母，會怎樣跟小朋友相處，自己做了一些資料搜集，而今日真正拍攝時也十分感動。」

要演擦肩不認阿媽一幕，千語坦言很心痛。（《一路瞳行》劇照）

千語坦言拍攝時非常不忍心，加上紅姐演戲時自己也很感動，千語稱：「紅姐一隻眼帶了特製隱形眼鏡，另一隻眼就練到有點鬥雞，好真實還原了失明人士隻眼不一定是白色，令我好投入作為一個生活在失明家庭小孩的心情。」