阿凡達2︱《異形》72歲女星續集演新角　為拍攝學飛躍道自由潛水

《阿凡達》（Avatar）作為電影史上最賣座的電影，讓觀眾苦等十三年終於推出續集《阿凡達：水之道》（Avatar：The Way of Water），並宣布系列將會由原班人馬演出，甚至延伸至五集，令影迷驚喜萬分。

《阿凡達2》電影海報。（imdb）

其中，經典外星科幻電影《異形》（Alien）的女主演Sigourney Weaver，於《阿凡達》裡飾演外星科學家，一直嘗試與外星人建立聯繫，締造共存。然而據外媒報道，Sigourney Weaver於續集中卻將會飾演新角色，更為了演出，年過七旬亦挑戰「飛躍道」（Parkour）。

據外媒報道，Sigourney Weaver除了為新角色挑戰於水底拍攝，並自由潛水超過六分鐘外，更以七十二歲高齡，開始接受飛躍道的訓練，她表示：「在一眾演員之中，我的年紀比大部分人更年長，而與占士金馬倫（James Cameron）合作，他每每提出極具挑戰性的要求。我們為電影進行了飛躍道的動作、亦要自由潛水，但我十分慶幸我花了一年時間為電影進行拍攝。」

Sigourney Weaver亦補充指，雖然年紀大，但自己也盡力完成動作戲份的拍攝，而效果則要留待觀眾自己發現與評價，但她保證，觀眾會在電影中看到一個前所未見的自己。Sigourney Weaver以《異形》四部電影最為觀眾熟悉，亦曾經參演《捉鬼敢死隊》（Ghostbuster）等不少與科幻題材電影。