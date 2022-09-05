導演門｜鄭保瑞憶任《嚦咕嚦咕新年財》助導：睇杜琪峯拍戲似表演

ViuTV節目《導演‧門》新一集請來鄭保瑞與李子俊兩位導演擔任嘉賓，席間鄭導憶述當年為《嚦咕嚦咕新年財》擔任副導演的經歷，透露結局的麻將大戰原來寫錯劇本，最後要重寫重拍。

鄭保瑞（右二）任《導演‧門》嘉賓，聊得興起時多次爆粗。（影片截圖）

鄭保瑞的成名作要數2001年上映的《恐怖熱線之大頭怪嬰》，當年口碑與票房皆不錯，但鄭導坦言拍罷這部片後「覺得自己未夠班」，在當導演上還有很多不足，決定重返副導演崗位繼續學習，剛巧杜琪峯正準備開拍《嚦咕嚦咕新年財》，鄭導就請纓加入任副導演。

《恐怖熱線之大頭怪嬰》的成功，反而讓鄭保瑞感到自己的不足，寧願加入《嚦咕嚦咕新年財》當副導演向杜Sir再學習。（劇照）

鄭導形容「睇杜琪峯拍戲似表演」，感嘆對方的場面調度能力之高，他透露拍攝結局的麻將大戰時，發現劇本出錯，那手牌變成「大相公」，杜Sir立即叫幾位編劇韋家輝、游乃海及歐健兒重新編劇然後重拍，為了趕進度，同一時間幾部機進行拍攝，鄭導指「攰到瞓著冇嗌Action」，幸好劉德華夠專業，懂得「執生」自行演出。

鄭保瑞透露因女兒患病，曾一度想過放棄執導《殺破狼II》。（劇照）

此外，鄭導亦提到《殺破狼II》準備開拍時，只得5歲的女兒肚子長了腫瘤，令他情緒十分低落，加上劇情剛巧講述男主角Tony Jaa的女兒患癌，一度想過放棄執導，後來跟太太相量後才硬著頭皮拍下去，到近乎殺青時，又遇上兄長離世，他形容拍攝這部片的過程多災多難。