《飯戲攻心》林明禎撐黃子華睇《最後禮物》　特備一籃梨︰我愛你

由黃子華、鄧麗欣（Stephy）、張繼聰、王菀之（Ivana）、林明禎及陳湛文主演的《飯戲攻心》，將於9月7日正式上映。戲中大佬黃子華備受愛戴，正席主演的舞台劇《最後禮物》上演中，林明禎在《飯戲攻心》中身為大佬女朋友，日前趁着空檔為黃子華打氣，盡顯愛心。

林明禎不單止派梨，還派心。（官方相片）

在《飯戲攻心》中明禎暗戀子華，更飾演他的女朋友，子華帶她回家後，發生一連串事件，二人有不少對手戲。而在戲外明禎也同樣傾慕子華神，得知子華近日為演舞台劇消耗不少能量和心思，又要為劇情不時高聲大喊，深深明白他的辛酸，因此明禎特備了一籃雪梨給子華潤喉，更憑梨寄意，向大佬搞笑示愛，明禎以她獨特廣東話腔可愛地說：「我知道你演舞台劇好辛苦，所以送你一籃梨來潤喉，更希望你知道『我愛梨（你）』。」一句我愛你，子華驚喜受落，且笑着回應明禎的示愛：「我都愛梨（你），多謝。」

此外明禎觀賞完《最後禮物》後都有跟子華提及觀後感，她表示自己獲益良多並說：「很震撼，辛苦了。希望可以多多跟你學習，希望可以有機會跟你一起演舞台劇。」子華即笑嚷着要幫明禎在舞台上留個位置，叫她明天一起來吧！

明禎在戲中飾演大佬的女朋友，由一場戲變真情投入。（《飯戲攻心》劇照）

這是明禎首次在香港看舞台劇，而且還是子華哥的，起初還擔心自己會聽不明白「中段開始，已經可以跟上節奏，整個表現對我而言是非常的震撼，需要用上整個心、丹田、喉嚨跟生命去表演，所以送梨來讓子華哥潤喉和滋潤自己的全身。」