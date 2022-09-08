明日戰記｜萬國鵬成重要配角惹爭議　醫科畢業為興趣橫店老臨做起

由天下一電影製作，古天樂擔任總監製及主演，吳炫輝執導加上劉青雲、劉嘉玲、姜皓文主演的香港首部科幻大製作《明日戰記》，上畫以來一直成為熱話，票房至今更大收$4,500萬。而戲中場面、角色甚至對白，都成為大家討論話題。而其中較受爭議的一位演員，就是飾演光仔的萬國鵬。

《明日戰記》在內地宣傳時，也有萬國鵬為主的宣傳圖。（《明日戰記》劇照）

網民想胡子彤同佢戲份對調

《明日戰記》主要由古天樂、劉青雲、姜皓文演出，而另一較多戲份的是便數到跟隨泰來（古天樂 飾）出戰，但處處要受到保護，又要女朋友替他擔心的光仔，由內地演員萬國鵬飾。由於香港觀眾對他近乎零印象，加上角色設定不討好，由頭到尾都要人拯救，所以看後不少觀眾都表示不甚喜歡，更指何不將戲中胡子彤或朱鑑然的戲份對調，會令整場戲可觀性大大提高。

萬國鵬在戲中處處要人營救，角色本身又冇個人之處，難免被觀眾嫌棄。（《明日戰記》劇照）

《我是路人甲》第一男主角

其實萬國鵬本身是橫店影城的群眾演員出身（亦稱跑龍套），而他成名源於2015年上映，爾冬陞執導的電影《我是路人甲》。電影以仿紀錄片模式，拍下橫店影城群眾演員的遭遇，而萬國鵬就是該片的男主角。電影亦獲提名《第35屆香港電影金像獎》最佳編劇及最佳導演。雖然當年票房只收6000多萬人民幣，不過萬國鵬便因此曾人氣急升，而《明日戰記》於2017年開始拍攝，故當日揀選萬國鵬入組也合理。

萬國鵬飾演的光仔，最後要負責啟動裝置，但也困難重重。（《明日戰記》劇照）

棄醫從影追夢

萬國鵬原先不是想當演員，高中時由於對中醫感興趣，於是隻身去到哈爾濱，在黑龍江中醫藥大學學針灸，直接畢業實習那年，他才發現自己根本承受不了病人的生離死別。其中第一位親自每日照料的肺癌老人家，最終都不幸去世，頓感自己的工作十分無助。

萬國鵬（第二行右二），被爾冬陞睇中，成為真正演員。（《我是路人甲》海報）

隨後，萬國鵬打算放棄從醫，開始尋找人生方向，然後在一本書看到一句說話︰「年輕人要跟着激情的方向，跟着心中的方向，跟着夢想的方向去」一時間像點醒自己，從而浮起「演員」二字，於是決定從東北老家去到浙江橫店，對拍戲一竅不通的他當上群眾演員。從而幸運地獲爾冬陞睇中，成為《我是路人甲》男主角，成功投入演員行列。