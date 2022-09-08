飯戲攻心︱開畫創開埠紀錄　林明禎現身謝票：難忘天台與子華擁抱

齊集愛情、親情、兄弟情的電影《飯戲攻心》，由黃子華、鄧麗欣（Stephy）、張繼聰、王菀之（Ivana）、林明禎及陳湛文主演，電影昨日（9月7日）正式上映。《飯戲攻心》首日上映已經奪得2022年港產喜劇開畫票房No.1，更開創香港開埠以來港產電影非假日週三上畫最高票房，大馬女神林明禎更打響頭炮，現身旺角百老匯戲院謝票兼感謝影迷支持。

《飯戲攻心》主演之一「大馬女神」林明禎昨日現身戲院謝票，擺出心心勢答謝影迷支持。（陳順禎 攝）

明禎未出場影迷已經歡呼聲四起迎接她，明禎先以廣東話向大家介紹自己：「大家好，我是林明禎。」更擺出戲中阿Meow的招牌甫士，隨即宣布《飯戲攻心》奪得2022年香港喜劇開畫票房No.1，她感激地說：「因為有你們，好厲害。」

林明禎亦擺出《飯戲攻心》裡阿Meow的招牌動作。（陳順禎 攝）

及後明禎接受現場影迷提問，她憶述：「對我來說每一場戲都很難忘，因為我要跟很多前輩一起合作，我真的非常緊張。然後戲中很多場戲都是圍在一起，所以拍我講對白的時候他們都會盯着我看，六個人圍在一起距離又很近，就讓我很緊張但還是要去克服它。加上我有很多廣東話對白，尤其是『梅菜扣肉』，很長但又要講得很流利。」

《飯戲攻心》是林明禎從影以來最多廣東話對白的電影。（陳順禎 攝）

分享到首場拍攝的戲份原來就是子華帶明禎回家，明禎表示：「那時候我也是很緊張，不過最難忘的是天台一場戲，我跟導演和子華哥真的討論了好久，裡面的對白我們都改了。到後來阿Meow去抱子華哥是因為我很想給阿Meow一個擁抱，就跑去抱了子華哥，而且有很多戲都是即興，希望大家喜歡，支持《飯戲攻心》。」

林明禎難忘與子華於天台相擁的一場戲。（《飯戲攻心》電影劇照）

當中有位小妹妹特意入場支持，更表示非常喜歡明禎，獲得明禎邀請一同擺甫士、合照，最後明禎即場示範一次阿Meow的招牌甫士「親一個、好嘢」，再跟全場影迷拍片留念。