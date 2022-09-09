湯告魯斯駕古董飛機宣傳職業特工隊　千呎高空超驚險危站如履平地

湯告魯斯駕古董飛機宣傳職業特工隊湯告魯斯（Tom Cruise）今年參演作品《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun：Maverick）橫掃全球票房，亦令影迷對他駕駛飛機的技術，以致拍攝電影時的高危動作特技感到驚嘆。

《職業特工隊：死亡清算》將由湯告魯斯（右一）、Rebecca Ferguson（右二）、西蒙柏奇（左一）與Ving Rhames（左二）原班人馬演出。（imdb）

早前宣布延續系列，並將分割為第七、八集上映的《職業特工隊：死亡清算》（Mission：Impossible-Dead Reckoning Part One），將繼續由湯告魯斯、Rebecca Ferguson、西蒙柏奇（Simon Pegg）與Ving Rhames原班人馬擔綱演出。

《職業特工隊：死亡清算》將會分為上下兩集上映。（imdb）

為宣傳新戲並順勢利用《壯志凌雲：獨行俠》所帶動的熱潮，投資拍攝電影的Paramount Pictures今日（8日）發布一段電影宣傳片，拍攝駕駛古董螺旋槳飛機的湯告魯斯，突然於千呎半空從駕駛座上站立，僅以單手扶穩飛機，回身向拍攝的飛機方向，宣傳《職業特工隊：死亡清算》並預告將於明年（2023年）上映。片段中的湯告魯斯神態非常輕鬆，如履平地，到片尾飛機傾斜急向低飛，湯告魯斯仍未返回座位中，驚險異常。

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湯告魯斯雖然已現年六十歲，但他在電影動作特技仍然屢屢突破自己極限，早前在拍攝《職業特工隊：死亡清算》期間，於移動中的蒸氣火車車頂上，勇救跣腳的攝影師，驚險之餘，盡顯其身手敏捷與超人反應。