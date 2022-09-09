飯戲攻心影評︱子華全片吸引觀眾眼球　陳詠燊一景到底笑說香港史

香港電影《飯戲攻心》因疫情關係由賀歲檔期轉戰中秋，依樣以一家人食飯的主題貫穿生活大小事。電影由黃子華、鄧麗欣、張繼聰、林明禎、陳湛文及王菀之主演，講述三兄弟之間親情與愛情的矛盾與瓜葛。導演陳詠燊在疫情期間完成喜劇小品的拍攝，除巧妙地轉化疫情下的拍攝限制成為全片特式外，亦借喜劇側寫香港戰後的發跡史。

電影圍繞陳氏三兄弟與他們的女朋友，六人之間發生的故事以屋企作為主要場域。《飯戲攻心》電影劇照。

一景到底

《飯戲攻心》劇情圍繞一家人的生活，以回家食飯作為三兄弟與伴侶聚首的主要場域，貫穿整部電影，而電影中的三兄弟，則以一間位於九龍灣的廠房改建的居住空間為家。配合劇情主軸，電影主要以屋企為場景，除開場介紹鄧麗欣飾演的「麻甩文青」Monica時，於其工作的辦公室少量取景；陳湛文飾演的三佬陳熹參加電競比賽時的場地；結尾黃子華飾演的大佬與Monica於九龍灣海濱公園對談外，電影絕大部分情節均於屋企、三兄弟的房間、露台及天台取景拍攝。

電影主要於設定為「屋企」的工廠單位內取景。《飯戲攻心》電影劇照。

對於劇情上理應觸及，然而在電影中「缺席」的空間，如二佬陳禮工作地、大佬鍾愛慣常幫襯的沙爹牛肉麵茶餐廳、以及三嫂王菀之的「娘家」，雖然完全未有安排劇情及取景，但卻無礙劇情的推展及觀眾理解。

導演陳詠燊於疫情期間拍攝《飯戲攻心》，受疫情所限，進行外景拍攝具有一定難度，然而導演亦巧妙地轉化限制，成為電影的一大特色，透過精心佈置的屋企，區間三兄弟的生活空間與工作空間，亦因為取景的廠房空間廣闊，造就了黃子華、鄧麗欣與張繼聰三人之間兩度「偷情」的橋段，甚為難得。

黃子華與Stephy飾演前度情侶，幾餐飯泛起兄弟間的情義。《飯戲攻心》電影劇照。

電影史上曾有過不少同樣以一景到底拍攝的作品，然而大多數情況下均為創作團隊自我設限下的結果，而驚悚電影大師希治閣（Alfred Hitchcock），更曾於傳奇作品《奪魂索》（Rope）裡，同時實驗一景到底與一鏡到底並行「不可能的任務」，最後成功透過一個家居場景，講述一段謀殺故事的執行與偵查，亦克服菲林長度的技術性限制，完成難度超乎想像的電影。

由希治閣執導，占士．史超活（James Stewart）主演的電影《奪魂索》亦以一個單位作為取景地。（imdb）

子華神魅力帶足120分鐘

以棟篤笑最為香港人熟悉的黃子華，在舞台上具有驚人的魅力，自1980年第一場棟篤笑開始，一人一咪，「靠把口」便在場館內娛樂現場數千至過萬名觀眾，而且絕無冷場，可見黃子華數十年來對香港觀眾的口味了解絲毫沒有脫節，亦極擅長捉緊觀眾注意力的方法。子華神的魅力與技巧，再次於《飯氣攻心》中得到充分發揮，雖說電影僅有六位主要角色，更長時間「被困」於同一場景之中，然而子華亦由頭帶到尾，他對兩位兄弟的關懷與犧牲故然令人感動，而他的戲份亦觸及三位女角色，與五位同演的對手戲均一直位處領導狀態，亦處處留有自己棟篤笑中哲思型幽默的影子，似乎在陳詠燊的妙筆外，子華神對角色的創造參與度亦甚高。

黃子華憑三十年棟篤笑經驗，對捉緊觀眾注目的功力可謂爐火純青。《飯戲攻心》電影劇照。

以笑道出香港發跡史

《飯戲攻心》三兄弟住在父親已結業的「有福叉燒」廠房中，飾演三兄弟的黃子華、張繼聰與陳湛文，不論戲裡戲外，均來自香港不同年代。經營叉燒工場的陳父、「抄考作業」的攝影師大佬、炒賣投機的二佬、電競選手三佬，均代表了過數十年逐漸轉型的香港。陳父所製造的叉燒，在戲中裡三兄弟形容為難食，重量不重質地粗製濫造，但求能夠飽餐、供應予茶餐廳與酒樓、以保持普羅大眾消費物價為主因而生存。

黃子華飾演的大佬，在戲中多次強調：「家在、爐在、老豆在！」簡單反映了一家人食飯的重要性以及背後的家庭觀念。《飯戲攻心》電影劇照。

陳父的叉燒，除了代表粵式餐飲文化，亦同時代表香港於五六十代，起飛前的生存思維，工作為了溫飽，「最緊要一家人坐低食飯」的目標。陳父的叉燒，不僅養活了三兄弟與同年代的香港人，亦盛載了香港在發展蓬勃前，社會與家庭倫理的價值觀。

黃子華在電影中的角色，喻表了六七十年代香港發跡所依靠的「抄考」功夫。《飯戲攻心》電影劇照。

擅於「抄考」大師作品的大佬，自認「抄足一世」也未嘗被揭發。六七十年代的香港，輕工業起飛發達，成為鐘錶、塑膠、製衣的工業城市，在外資企業設廠外，亦有不少本土自家「白手興家」的工業家，當中不乏從經營模式、生產流程以至產品設計均參考國外例子的工業。而大佬陳鴻的「抄考」技法，取巧地完成任務，以求準時交貨的心態，正好反映他所成長的年代，香港的生存意志，亦是香港其中一個發跡的重要原因。

張繼聰在電影飾演二佬，喻表了一味靠炒賣，金玉其外、毫不務實的年代。《飯戲攻心》電影劇照。

身光頸靚、對任何具有炒賣潛力的產品均有興趣的二佬，正好反映了香港八九十年代的投機意識型態。二佬陳禮，不論日本刀、手版公仔、足球機，只要具有升值炒賣的潛力，均會不求甚解、且毫不猶疑地入手。而他對靚衫靚鞋的追求，每日將自己打扮得整齊專業，一開口卻誇張輕浮，全無實幹能力的形象，亦正正反映了香港成為了炒賣投機、務實不再、金玉其外的城市。

《飯戲攻心》的導演兼編劇陳詠燊，在戲裡處處所埋藏的細節，足見對本土文化與香港歷史的充分掌握與關懷。（陳詠燊IG圖片）

值得一提的是，陳禮與兩兄弟並沒血緣關係，導演的設計，除了在劇情上令「勾義嫂」此舉具有一定合法性外，亦暗示了該代人的無根性，對家與根的意識型態比上代鬆散、欠缺根基。陳詠燊在此處細心著墨，令觀映期間能注意、深思劇情細節的觀眾，留有明確的訊息。

陳湛文飾演的三佬，夢想成為電競選手、不事生產，亦時刻着眼於前人所留下的資源。《飯戲攻心》電影劇照。

毒男三佬陳熹，夢想成為電競選手，終日沉迷網絡遊戲。千禧年代的香港，在資訊科技的發展下，亦隨世界潮流轉型，企圖成為科技發展的重要樞紐，可惜一直未能成功登上世界第一流的前列位置。三佬不事生產，忽略現實生活甚至感情，成為三兄弟中的寄生蟲，終日希望大哥賣樓，套現前人遺留的資源，榨取一切對自己有利的價值，亦忽略女朋友Josephine（王菀之 飾演）與大哥的付出與犧生。三佬的角色，亦正好反映千禧年代的生存哲學，以及重重變化下與前代之間的距離與矛盾。

《飯戲攻心》以喜劇而言可謂超水準，雅俗共賞。《飯戲攻心》電影海報。

總括而言，《飯戲攻心》作為一部合家歡喜劇，效果固然令人驚豔，黃子華與張繼聰、陳湛文、王菀之均極具喜劇細胞，發揮與配合亦無可挑剔，加上林明禎作為電影的顏值擔當，更能吸引觀眾入場支持。而陳詠燊繼《逆流大叔》後，亦再次突破其導演與編劇能力，轉化疫情下的限制為機會，亦充分利用對香港文化觸覺與自身創作能力，譜寫一部雅俗共賞的超水準電影作品。