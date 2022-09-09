英女王駕崩︱羅蘭七十年代起成電視御用女王　曾扮演超過六十次

英國王室宣布，伊利沙伯二世在巴爾莫勒爾堡離世，享年96歲，王儲查理斯即時繼位。英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）生於1926年，於1952年2月繼位，生前在位70年。

英女王駕崩，享年96歲，在位70年。（Getty Images）

英女王在香港形象深入民心，亦多次於香港電影及電視劇中被不同演員飾演。其中，資深演員羅蘭，於七十年代因為拍攝電視劇，而與英女王「結緣」，往後英女王一角經常由羅蘭姐飾演。

羅蘭姐曾於廣告中飾演英女王。（廣告截圖）

羅蘭姐曾言：「七十年代起，無綫電影有一部電視劇，提到每晚十二時就會沒電視看，然後會奏出英國國歌與英女王的相片，非常雍容華貴，是我第一次飾演英女王。期後陸續有不同人找我飾演這個角色。我飾演英女王超過六十次，每次也非常意，皆因化妝、髮型與服妝工作人員的功勞，才令我演得神似。」

羅蘭姐亦曾於電視劇中多次飾演英女王。（電視畫面截圖）

而1984年電影《最佳拍檔之女皇密令》，作為《最佳拍檔》系列的續作之一，由許冠傑、麥嘉與張艾嘉等原班人馬主演。劇情中，「英女王」亦有粉墨登場，然而並非由羅蘭姐飾演。在電影裡飾演英女王的演員名為Huguette Funfrock，相貌與當時的英女王非常相似，所以令電影信服稱度大增，令觀眾留下極其深刻的印象。