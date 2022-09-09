英女王逝世︱盤點7位演過英女王演員　《皇上無話兒》童星最可愛

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）今日（9/9）在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）病逝，享年96歲。由於執政年期長，跨越好幾個世代，故其一生往往是電影的最佳題材，而扮演過女王的不計其數，而且角色有嚴肅有搞笑，足見女王的包容。

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）今日（9/9）在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）病逝，享年96歲。（視覺中國）

小朋友時期《皇上無話兒》King Speech

電影以英女王父親，喬治六世國王治療口吃的事跡為骨幹，但戲中不時都會出現兩位千金伊莉沙伯與瑪嘉烈的身影，而童星Freya Wilson，身穿皇家公主服的少女伊莉沙伯非常搶鏡，除默默支持父親排練講辭，最後更給予一個頗具份量的評語，力證三歲定八十。

Freya Wilson可愛之處是人仔細細已有顧家風範。(《皇上無話兒》劇照)

(《皇上無話兒》劇照)

少女時期《皇家公主出走記》A Royal Night Out

為紀念長達6年的二戰結束，英國上下都於「歐戰勝利紀念日」外出徹夜慶祝，當中更包括皇家公主伊莉沙伯與妹妹瑪嘉烈！兩人奉命扮成普通人，潛入人潮中觀察國民對皇室的印象，然而貪玩的瑪嘉烈竟跟陌生男子偷走，更誤闖風月場所，醉爆狂歡。伊莉沙伯為了於午夜前找回細妹，不顧身世、疾走倫敦，更邂逅了看似無賴、卻處處保護她。而飾演少女英女王的莎拉加頓（Sarah Gadon）古典味十足。

飾演少女英女王的莎拉加頓（Sarah Gadon, 左一）古典味十足。（《皇家公主出走記》劇照）

《英女王》（The Queen）

故事以王妃戴安娜車禍逝世之後，英女王伊利沙伯二世跟首相兩人，如何處理戴妃的身後事。電影女主角海倫美蘭（Dame Helen Mirren）更憑此在2007年奪得奧斯卡最佳女主角獎。

海倫美蘭憑此在2007年奪得奧斯卡最佳女主角獎。（《英女王》劇照）

記錄一生《皇冠》（The Crown）

劇集《皇冠》，完整地講述英女王伊利沙白二世統治初期的傳記故事，由於橫跨多年時期，第一、二季由嘉莉兒佛伊（Claire Foy）演出，而第三、四季就改由奧莉花高雯（Olivia Colman）飾演，後者更於2021年奪得艾美獎最佳劇情類劇集女主角。

第一、二季由嘉莉兒佛伊（Claire Foy）演出。（《王冠》 （The Crown）劇照）

《The Crown》第三季由影后級人馬Olivia Colman飾演英女王。（劇照）

女王笑了《凸務之王決戰金大支》Austin Powers in Goldmember

英女王亦同樣可以在喜劇現身。曾經在美國大受歡迎的《凸務之王》系列，在第二集《凸務之王決戰金大支》，便由Jeannette Charles飾演英女王，雖然只是短短一幕，但拎得女王嚟搞笑已一大彩蛋位。

由Jeannette Charles飾演英女王授勳。（《凸務之王決戰金大支》劇照）

唔見得樣《特務戇J之救國大業》Johnny English Reborn

作為英國國寶，戇豆先生當然更加可以跟英女王開玩笑。不過這位「英女王」就唔見得人，一直遮樣演出，事關劇情不失戇豆風味，令本來優雅非常的女王，都變得狼狽失禮。