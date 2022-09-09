英女王逝世｜《王冠》暫停攝製　劇組聲明︰基於尊重停止拍攝工作

英國女王伊利沙白二世（Queen Elizabeth II）於香港時間9月9 日凌晨與世長辭，享年96歲。這位英國在位時間最長的元首，經歷多個年代，而其傳奇一生亦早被 NETFLIX 拍攝成影集《王冠》（The Crown），而劇組也在今天不幸的消息傳出之後，暫停了最新一季的拍攝。

改編英女王生平的Netflix王牌劇《王冠》（The Crown）自2016年開播以來，一直深受全球劇迷歡迎。（Vcg.com）

《王冠》的主創人Peter Morgan今日發聲明，宣布會暫停一切拍攝以示尊重，他更指《王冠》是一封寫給女王的情書，目前為止未有其他需要補充。」其實早在2016年，《王冠》第一季開播前，當時的執行製作人Stephen Daldry已表示如果「那個時候」到來，而節目仍在製作的話，他們將會暫停運作一段時間，這是向女王表示尊重且恰當的做法，是個簡單的致敬。「她是一個全球性的人物，這是我們應該做的。」

《哈利波特》系列中飾演恩不利居（Dolores Jane Umbridge）的Imelda Staunton將在第五季飾演年老版英女王。（Twitter）

改編英女王生平的Netflix王牌劇《王冠》（The Crown）自2016年開播以來，一直深受全球劇迷歡迎。而2020年推出的第四季就以查理斯王子、戴安娜王妃和卡米拉的三角戀為中心，娛樂性十足，更於那年金球獎囊括4大獎項成為大贏家。

來到第五季，劇情來到21世紀，而接棒Olivia Colman飾演年老版英女王的，就是在《哈利波特》系列中飾演恩不利居（Dolores Jane Umbridge）的Imelda Staunton。在最新劇照，Staunton的形象、打扮及舉止確實跟英女王有幾分相似，不過有大批網民就表示她在《哈利波特》中的角色太過深入民心，因而無法讓劇迷接受她飾演英女王。