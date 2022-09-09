英女王逝世｜國王查理斯三世做足70年王儲　一文看清王位繼承順位

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）於英國時間8日下午，在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）安詳離世，享年96歲。由73歲的長子、王儲查理斯繼位，成為國王查理斯三世。外界最為關注的，相信是英國王位繼承順位的最新排名。



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英女王伊利沙伯二世於今日（9日）凌晨在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡安詳離世。（IG/@theroyalfamily）

英女王在位70年，一直深受全球民眾愛戴。（IG/@theroyalfamily）

Netflix王牌劇《王冠》中亦有英女王登基的情節，而「王位繼承法」在2013年取代英國傳統「王家婚姻法」，王位繼承排序改為不論性別，均以出生次序排列。國王查理斯三世3歲開始就成為王位第一順位繼承人，等了70年終於登上王位，除了已故英女王是在位70年創下記錄，查理斯同時亦是英國歷史上等了最久的繼承人。國王查理斯三世登基後，兒子威廉王子成為王儲，而其子女亦成為最高排名的王位繼承人。

《王冠》首兩季由Claire Foy飾演英女王。（《王冠》劇照）

查理斯是英國歷史上等了最久的繼承人。（Getty Images）

王儲威廉（Prince William, Duke of Cornwall and Cambridge）

威廉是英王查理斯與已故戴安娜王妃的長子，生於1982年。他在21歲生日當日被任命為國務顧問，並於官方場合代表英女王。由於威廉甚少有負面新聞或緋聞，一直深受英國民眾歡迎。

2. 喬治王子（Prince George of Cornwall and Cambridge）

現年9歲的喬治王子是王儲威廉的長子，生於2013年，暫時在王位繼承順位中排第二。

3. 夏洛特公主（Prince Charlotte of Cornwall and Cambridge）

王儲威廉和凱特的二女兒夏洛特公主生於2015年，現年7歲，是喬治王子的妹妹，在王位繼承順位中排第三。有指夏洛特的樣貌和性格跟已故英女王非常相似，早前被拍得提醒哥哥喬治王子要在公開場合專心，獲讚有女王風範。

4. 路易王子（Prince Louis of Cornwall and Cambridge）

現年4歲的路易小王子是喬治王子與夏洛特公主的弟弟，生於2018年，在王位繼承順位中排第四。路易小王子非常可愛，早前出席英女王登基70周年慶典時，疑似覺得現場飛機聲音太嘈吵，他一時雙手掩耳、張大嘴巴，一時雙手捧臉，又曾露出疑因現場嘈吵而不悅的表情，甚為搶鏡。

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5. 哈里王子（Prince Harry, Duke of Sussex）

現年37歲的哈里生於1984年，是王儲威廉的弟弟，在王位繼承順位中排第五。哈里在桑赫斯特皇家軍事學院接受訓練，後來成為陸軍中尉，擔任直升機飛行員。在服10年兵役期間曾駐守阿富汗，其後於2015年離開軍隊，積極參與慈善活動。哈里與演員梅根結婚後，於2020年1月單方面宣布脫離王室，更多次公開力數王室，成為最討厭王室成員。

哈里與梅根成為最討厭王室成員。（Getty Images）

6. 阿奇（Archie Harrison Mountbatten-Windsor）

哈里的大仔阿奇（Archie）現年3歲，在王位繼承順位中排第六。

Archie在王位繼承順位中排第六。（Getty Images）

7. 莉莉貝特（Lilibet Diana Mountbatten-Windsor）

哈里和梅根的細女Lilibet於去年出世，在王位繼承順位中排第七。

哈里和梅根的細女Lilibet。（Twitter）

8. 約克公爵安德魯王子（The Duke of York）

現年62歲的安德魯王子生於1960年，是已故英女王的三兒子，在王位繼承順位中排第八。可惜安德魯王子曾捲入性侵案，雖然已經庭外和解，但在英國民眾中留下壞印象。

安德魯王子曾捲入性侵案，（Getty Images）

9. 比阿特麗斯公主（Princess Beatrice）

現年34歲的比阿特麗斯公主是約克公爵安德魯王子的長女，生於1988年8月，在王位繼承順位中排第九。

10. 西恩娜（Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi）

比阿特麗斯公主2020年跟英國地產發展商和義大利貴族後裔Edoardo Mapelli Mozzi結婚，並於去年9月誕下女兒西恩娜，在王位繼承順位中排第九，是已故英女王的第12個曾孫。