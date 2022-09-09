袁和平監製作關注香港特殊教育　「只要有天份一定帶後輩入行」

香港教育文化紀實電影《媽媽，我有一條了不起的神經！》首集於2021年起，間斷地播放超過一年，電影不但引起社會對SEN（Special Educational Needs，特殊教育需要）兒童成長的關注，亦得到各方支持。今日（9日）電影宣布開拍第二集，繼續由導演蕭惠雄（Mark）執導，更邀請到世界知名導演兼動作指導袁和平（八爺）合力監製，為電影增添不少聲勢。



「八爺」袁和平與蕭惠雄導演，攜一眾嘉賓一同出席《媽媽，我有一條了不起的神經！》第二集開鏡儀式。（葉志明 攝）

八爺於開鏡禮上接受訪問時指：「第一集完成時，蕭導請我為他的作品給予意見，我第一次觀看時便覺得十分感動，亦從來沒有人拍攝過同類題材，所以意義非常巨大。」

八爺由為第一集給予意見，到第二集進而擔任監製。（葉志明 攝）

蕭導演亦表示：「八爺一直是我們作為後輩的偶像，但凡我們學界拍攝實驗電影，每次放映他都不會缺席。所以完成第一集後，便希望八爺能夠給多意見，指導一下。」

熱心提攜後輩的八爺，亦借開鏡禮向大眾介紹一對粵劇「舞台姊妹花」，並一同擺出功架。（葉志明 攝）

由指導進而擔任監製，八爺亦表示電影引起自己對SEN兒童發展的關注：「希望第二集能夠繼續得到社會大眾的關注，大家也為社會付出更多。」同場出席的浸會大學電影學院副總監陳學人先生於會上提及學系裡也有SEN學生就讀，而且具有創作與拍攝的能力，八爺強調：「其實入行視乎天份、適合甚麼崗位，如果有SEN學生在電影創作上，不論音樂、創作崗位上有天份，一定會帶後輩入行！」