《明日戰記》票房衝破5000萬　先打入十大劍指《寒戰II》一哥地位

由天下一投資製作，古天樂擔任總監製及主演的《明日戰記》，至今上畫兩個星期，截止昨日（9/9）票房已去到$4,900多萬，來到今日（10/9）定必超越$5,000萬大關。而$5,000萬在香港票房而言，這數字代表即將可躋身香港票房十大，而距離第一位《寒戰II》更再不是遙不可及的事。



古天樂主演的《明日戰記》，大家等足5年，終於可以跟他分享製作成果。（《明日戰記》劇照）

以現時走勢而言，票房持續攀升，率先擊敗《賭神2》$5,258萬票房打入十大是必然的事，問題是最終可以在十大哪個位置停下來，又有冇機會先破古天樂個人紀錄《梅艷芳》的$6,240萬票房，然後再劍指《寒戰II》的一哥地位。

第十位《賭神2》（1994）$5,258萬

《賭神》第一集1989年上畫，收$3,705萬，第二集便多收千幾萬。(《賭神2》劇照)

第九位《無間道》（2002）$5,505萬

《無間道》今年20周年，年底將會有大型宣傳。（《無間道》劇照）

第八位《美人魚》（2016）$5,622萬

2016年《美人魚》，當日開畫票房都已經有$4,960,484。（劇照）

第七位《紅番區》（1995）$5,691萬

1995年成龍主演的《紅番區》，票房達$56,912,536。（劇照）

第六位《警察故事4簡單任務》（1996）$5,751萬

第6位是1996年《警察故事4之簡單任務》，票房高達$57,518,795。（劇照）

第五位《葉問3》（2015）$6,042萬

泰臣在《葉問3》中演出反派，與甄子丹一戰。(電影劇照)

第四位《少林足球》（2001）$6,073萬

《少林足球》是周星馳與吳孟達這對絕配，最後一次的銀幕同框演出。（《少林足球》劇照）

第三位《功夫》（2004）$6,127萬

與荷里活合製的《功夫》，為星爺踏入國際影視圈。（《功夫》劇照）

第二位《梅艷芳》（2021）$6,240萬

王丹妮首部電影，便創下$6,240萬的票房紀錄。（電影劇照）

第一位《寒戰II》（2016）$6,682萬