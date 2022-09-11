飯戲攻心｜上映五日收破千萬　老闆古天樂透露新作3年內推出

陳詠燊執導，黃子華、鄧麗欣（Stephy）、張繼聰、王菀之（Ivana）、林明禎及陳湛文主演的《飯戲攻心》，上映5日票房破千萬，Ivana與明禎聯同身為投資者的古天樂，以及《明日戰記》的演員團隊，昨日（10日）來個「雙謝票」，同時慶祝《明日戰記》票房收過5千萬。

古天樂帶同《明日戰記》團隊，與《飯戲攻心》團隊舉行「雙謝票」。（電影公司提供）

陳詠燊日前透露，原本安排古天樂以情人角色，介入Ivana與陳湛文兩人之間的感情，可惜古仔因檔期問題，未能抽空演出，但二人仍在戲中的彩蛋再續情緣，司儀問飾演豬豬的Ivana，在古天樂及陳湛文二選一，會如何選擇，Ivana凝望着古仔笑言：「好彩你話我係以豬豬身份來揀，本人答案就呼之欲出，但係如果豬豬答可能會話諗吓先﹗」

《明日戰記》票房突破5000萬，氣勢如虹。（電影公司提供）

跟Ivana與明禎同場，古仔笑言：「如果《明日戰記》開續集就正啦﹗有佢兩個喺度，一隻窮奇，一隻刑天」。有看過3次《明日戰記》的小朋友向古天樂提問，《明日戰記》會否推出電視遊戲，古仔幽默回應：「你知唔知有個《明日戰記》遊戲apps，知道就好了，年紀這麼小別打太多機。」有觀眾追問古仔，下一部上太空的電影何時推出，古仔認真回應：「上太空的那部電影《天梯》，正在籌備中，但不會很快。」觀眾問是否需要3年，古仔說：「差不多，但應該唔使咁耐。」