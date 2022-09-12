導演‧門｜陳嘉上否認星爺脾氣差　面對好友離世：一齊喊咗幾個鐘

ViuTV節目《導演‧門》最新一集請來導演陳嘉上及劉浩良擔任嘉賓，相信影迷最熟悉陳嘉上的作品是《逃學威龍》系列，當年三集加埋收近億票房，亦奠定了周星馳的巨星地位。陳嘉上於節目上大談與星爺的相處，以及拍攝《逃學威龍》的軼事，二人私底下相當老友，他指出星爺並非如外間所述般脾氣差，仲有感情豐富一面。

編、導都出色的陳嘉上，形容編劇天才就如王家衛般，「冇橋，但劇本好好睇，搵啲好簡單對白就令我哋流眼淚」。（影片截圖）

陳嘉上指出，當年向華強提議開拍《逃學威龍》，他不滿意原來的劇本一直推搪，後來因為受到《監獄風雲》的啟發，有感「警察入學校似坐監」的設定可行，寫下了十五行主要橋段，在沒有完整劇本就開拍《逃學威龍》，靠演員即興演出：「每日快樂爆肚，不知對方幹什麼，每日似玩，但求好笑開心」。

《逃學威龍》由演員即興演出，星爺的表現證明他是最佳人選。（劇照）

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陳嘉上承認男主角第一人選並非星爺，但他堅持下，向華強二話不說就將星爺羅致旗下，而星爺的演出亦沒有令大家失望：「第一日演完就知係佢，第一日已經笑死」。陳嘉上亦提到向生很懂得電影，當年他看過試片後，表示只對星爺出貓的一場戲不滿意，所以陳嘉上後來加了黃炳耀找來一班警察幫手，造就「膊頭有花全部同我入嚟」經典一幕。

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陳嘉上跟星爺拍了兩集《逃學威龍》及《武狀元蘇乞兒》，他表示三次合作都非常快樂，否認星爺如外界所想的臭脾氣，提到他倆跟黃炳耀是好朋友，1991年黃在德國腦溢血猝死，他跟星爺講電話喊足幾個鐘。

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